إصابة رئيسة بوليفيا بفيروس كورونا

أعلنت رئيسة بوليفيا، جانين آنييز، اليوم الجمعة، إصابتها بفيروس كورونا بعد خضوعها للفحوصات الطبية.





وقالت آنييز عبر تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، يوم الخميس، إن حالتها "جيدة"، وهي تواصل العمل تحت العزل الصحي، مضيفة: "سنتجاوز ذلك معا".





ويأتي ذلك بعد أسبوع من تأكيد إصابة وزيرة الصحة البوليفية ماريا إيدي روكا بفيروس كورونا.



