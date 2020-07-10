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أخبار العالم

إصابة رئيسة بوليفيا بفيروس كورونا

الجمعة 10/يوليه/2020 - 12:46 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت رئيسة بوليفيا، جانين آنييز، اليوم الجمعة، إصابتها بفيروس كورونا بعد خضوعها للفحوصات الطبية.

وقالت آنييز عبر تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، يوم الخميس، إن حالتها "جيدة"، وهي تواصل العمل تحت العزل الصحي، مضيفة: "سنتجاوز ذلك معا".

ويأتي ذلك بعد أسبوع من تأكيد إصابة وزيرة الصحة البوليفية ماريا إيدي روكا بفيروس كورونا.

يذكر أن بوليفيا سجلت أكثر من 42 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و1500 وفاة، ما يعتبر من أعلى مستويات الإصابة بالنسبة لعدد السكان في العالم، علما بأن أكثر من 11.5 مليون نسمة يعيشون في بوليفيا.
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