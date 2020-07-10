أشجان نبيل: مصر تمتلك قوة عسكرية قادرة على ردع الأخطار

قالت الدكتورة أشجان نبيل الكاتبة والباحثة في الشأن السياسي، إن مصر تمتلك 4 أبعاد لها ثقل في العمق الاستراتيجي، البعد الإفريقي والنيلي والآسيوي والمتوسطي وهذا يعطيها شيء خامس يجعلها متربعة على عرش ومركز ثقل العالم من خلال تنفيذ عدة ضربات استباقية لضرب المخططات الإرهابية





وتابعت خلال حوارها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مصر تمتلك قوة عسكرية و سياسية و دبلوماسية قادرة على ردع الأخطار، لافتا أن مصر مشتركة في عدد كبير من المنظمات والهيئات الدولية تجعل المجتمع الدولي يوافق على الكثير من قراراتها مثل ماحدث في ملف استرداد طابا وموفق مصر في حرب الخليج.





أضافت، مصر تمتلك نظرة استباقية بعيدة الأمد بشأن الملف الليبي، مضيفة أن مصر تريد المحافظة على أمنها القومي ، لافتا أن سبب تدخل أردوغان في ليبيا الهلال النفطي الليبي واستغلال ثروات الدولة ، كما أن أدروغان يمثل خطر في شرق البحر المتوسط لأطماعه في السيطرة على البترول.



