أستون مارتن تحيي سيارة جيمس بوند الشهيرة

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وتحتوي السيارة على تجهيزات مثل إعاقة المتتبعين عن طريق إطلاق الدخان وكذلك يمكن تغيير لوحات السيارة والتي تدور بآلية كهربائية هو الأمر الذي يجعلها لاتصلح للسير على الطرق العادية.

