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سيارات

أستون مارتن تحيي سيارة جيمس بوند الشهيرة

الجمعة 10/يوليه/2020 - 02:21 ص
صدى البلد
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أماني نوار
أكدت شركة استون مارتن البريطانية أنها تخطط لإحياء سيارة DB5  التاريخية بعدد نسخ محدودة لمحاكاة سيارة جيمس بوند الشهيرة في Goldfinger في عام 1964.

كما أعلنت هذه الشركة أنها أختارت اسم السيارة الرياضية الجديدة والذي سيكون DB5 Goldfinger Continuation car مع الحفاظ على الاسم للنسخة الأصلية للطراز الذي اكتسب شهرته من ظهرتها رفقة شخصية جيمس بوند الخارقة.

وقالت الشركة أنها حاولت الحفاظ على التصميم الأصلي للسيارة مع تقديمها بتقنيات بسيطة لاستمرار الطابع الكلاسيكي الخاص بها وهو الأمر الذي يجعلها قطعة فنية، ويتميز هذا الطراز بمحرك 6 اسطوانات سعة 4.0 لتر وبقوة 300 حصان مفاجات داخل السيارة .

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وتحتوي السيارة على تجهيزات مثل إعاقة المتتبعين عن طريق إطلاق الدخان وكذلك يمكن تغيير لوحات السيارة والتي تدور بآلية كهربائية هو الأمر الذي يجعلها لاتصلح للسير على الطرق العادية.

 كما أشارت أستون مارتن إلى أن السيارة الجديدة غير مصرح لها بالسير على الطرق العادية، وذلك بسبب تجهيزها بتجهيزات السيارة الأصلية في الفيلم مثل إعاقة المتتبعين بالدخان، واللوحات القابلة للدوران بآلية كهربائية.

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