محافظات

35 مليون دولار استثمارات تركية في صناعة المنسوجات والملابس بالقنطرة غرب.. 2000 فرصة عمل جديدة

جمال الدين: 34 مشروعًا حتى الآن بالقنطرة غرب باستثمارات إجمالية 844,3 مليون دولار وتتيح 47 ألف فرصة عمل مباشرة
محمد الغزاوى

وقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، عقد إنشاء مشروع "نيل أورميه المحدودة-Nil Örme San. ve Tic. A.Ş" التركي لصناعة المنسوجات والملابس، بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة؛ حيث تصل التكلفة الاستثمارية للمشروع إلى 35 مليون دولار (تعادل نحو مليار و750 مليون جنيه)، وتقدر مساحة المشروع الإجمالية بـ 33 ألف م2 تقريبًا، فيما يتيح المشروع نحو 2000 فرصة عمل مباشرة، ويستهدف المشروع تصدير 90% من الإنتاج للخارج، هذا وقد قام بتوقيع العقد  والى فاتح أوزيرسوى- Veli Fatih Özersoy، رئيس شركة نيل أورميه، بحضور عدد من القيادات التنفيذية للهيئة، وممثلي الشركة.

وأكد وليد جمال الدين، أن منطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة لاقتصادية قناة السويس تُعد مركزًا إقليميًّا متكاملًا لصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة وإكسسواراتها حيث بلغ عدد العقود الفعلية الموقعة بها حتى الآن 34 مشروعًا باستثمارات إجمالية بلغت 859,3 مليون دولار، فيما تصل المساحة الإجمالية لهذه المشروعات إلى 2,180,400 متر مربع، وتتيح ما يزيد عن 48 ألف فرصة عمل مباشرة، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تستهدف تصدير الجانب الأكبر من إنتاجها للأسواق العالمية، في ضوء اتفاقيات التجارة الدولية FTAs، والموقع الفريد للهيئة؛ بوصفها حلقة الوصل بين مختلف قارات العالم، لافتًا إلى الدور الفاعل الذي يلعبه التكامل بين المناطق الصناعية والمواني التابعة للهيئة، الذي يبرهن على نجاح النهج الاستراتيجي للهيئة في تعزيز الصناعات التصديرية، وتعميق منظومة التصنيع المحلي، إلى جانب توطين سلاسل الإمداد في قطاع الغزل والنسيج، انطلاقًا من تصنيع المواد الخام، وصولًا لتصنيع مختلف أنواع الأقمشة والملابس الجاهزة لكبرى العلامات التجارية العالمية.

كما أوضح رئيس اقتصادية قناة السويس أن توافر العمالة الفنية المدربة ومصادر الطاقة المتنوعة بمقابل تنافسي يمثلان حوافز استثمارية تضاف إلى المزايا التنافسية للهيئة خاصة بمنطقة القنطرة غرب، فضلًا عن جاهزية البنية التحتية ذات المواصفات العالمية، مؤكدًا أن الهيئة تواصل تكثيف جهودها خلال المرحلة الراهنة لجذب المزيد من الاستثمارات في القطاعات المستهدف توطينها باستراتيجية الهيئة، بما يحقق أهداف الدولة في تعميق الصناعة وتعزيز الصادرات، مشيرًا إلى قرب افتتاح عدد من المشروعات بمنطقة القنطرة غرب سواءً على صعيد المصانع أو مشروعات البنية التحتية والمرافق، 

و أعلن رئيس اقتصادية قناة السويس اعتزام الهيئة القيام بأول جولة ترويجية لتركيا نهاية سبتمبر المقبل لجذب المزيد من الاستثمارات في القطاعات المستهدفة.

السويس اقتصادية قناة السويس قناة السويس المنسوجات

