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تعليم

جامعة الفيوم تفوز بمشروع لنظم الطاقة المتجددة للمنشآت السياحية

الجمعة 10/يوليه/2020 - 11:10 ص
جامعة الفيوم
جامعة الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود

 فازت جامعة الفيوم  بمشروع بحثي مشترك مع صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية بعنوان: "التصميم الأمثل لنظم طاقة متجددة هجينة للمنشآت السياحية بمحافظة الفيوم".

صرح  الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، بأن كلية الهندسة بالجامعة فازت بمشروع بحثي مشترك مع صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية بعنوان: "التصميم الأمثل لنظم طاقة متجددة هجينة للمنشآت السياحية بمحافظة الفيوم".


وأضاف  شديد أن هذا المشروع هو نتاج تعاون مشترك بين جامعة الفيوم وصندوق العلوم والتكنولوجيا والمجلس الثقافي البريطاني، ويهدف إلى تقييم إمكانات موارد الطاقة المتجددة بأنواعها المختلفة بمحافظة الفيوم والتي تشمل طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

بالإضافة إلى التنبؤ بهذه الموارد واقتراح تكوينات مختلفة لنظم الطاقة المتجددةبمحافظة الفيوم، إضافة إلى تحديد التصميم الأمثل لها وإنشاء نموذج أولي لنظم الطاقة الهجينة لتأكيد النتائج النظرية.

من جانبه أوضح الدكتور  شريف العطار، عميد كلية الهندسة بجامعة الفيوم، أن من مخرجات هذا المشروع إنشاء محطة أرصاد جوية لخدمة الأغراض البحثية والمجتمعية وذلك للحصول على بيانات تفصيلية لموارد الرياح والطاقة الشمسية على أن يتم إنشاء تلك المحطة بمقر مركز التدريب الإقليمي لجامعة الفيوم على ساحل بحيرة قارون.

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