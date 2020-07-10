آيتن عامر تكشف لأول مرة تفاصيل زواجها وتحكى مواقف طريفة فى طفولتها وتعاملها الآن مع أبنائها

حلت الفنانة آيتن عامر، ضيفة على قناة النهار، وحكت تفاصيل عملها في مسلسل فرصة ثانية خلال رمضان الماضي، وكشفت سبب غيابها عن البرامج التلفزيونية وقالت إن وزنها كان قد أرتفع وفضلت أن تجلس فى البيت وتقوم بعمل رجيم وبعد ذلك تظهر للجمهور، وتحدثت عن ارتباطها بزواجها محمد عز العرب، مدير التصوير.
قالت الفنانة آيتن عامر، إن حياتها قبل الزواج كما هي بعد الزواج والإنجاب، موضحة " عيالى بتضربنى.. ومستوى التفاهة بالنسبالي بيعلي طول الوقت".
وأضافت آيتن عامر، خلال حوارها على قناة النهار، أنها أم غير مسيطرة، ولا تستطيع فرض أي شيء على أولادها.
وأشارت إلى أنها تتمنى أن يكون أولادها أفضل الأولاد، ولكن لن تفرض على أحد العمل في أى مجال، مؤكدة " انا هفضل فى ظهرهم واللى عايز يشتغل فى حاجة هو حر أهم حاجة يكون هو بيحبها ومقتنع بيها ".
قالت الفنانة آيتن عامر
، إن زواجها من محمد عز العرب، مدير التصوير لم يأت عن حب من أول لحظة كما يتوقع الجميع، موضحة أنها عملت مع محمد في مسلسل السبع وصايا وبعد ذلك بدأ التعارف وتبادل أرقام الموبايلات.
وأضافت آيتن عامر، خلال حوارها على قناة النهار، أن بداية التقارب بدأ من جانب محمد عز العرب، مؤكدة " كنا بنصور فى مسلسل زنقة ستات وبعد التصوير ذهب الجميع لأقرب مطعم وقام هو بالمحاسبة على طلباتها".
قالت الفنانة آيتن عامر، إنها لا تحب أدوار الشر فى الأعمال الفنية، ولكن السيناريست محمد سيد بشير، و المنتج الفنى شادى علام هما السبب فى القيام بالأعمال الشريرة.
وأضافت آيتن عامر، خلال حوارها على قناة النهار، أن المنتج الفني هو من حفزها للقيام بتلك الأعمال، بداية من مسلسل أيوب، معلقة " هما اللى زقونى والله.
بحب الناس تتعاطف معايا.. آيتن عامر تتحدث عن أدوارها الأخيرة فى أيوب وفرصة ثانية..فيديو
قالت الفنانة آيتن عامر، إنها كانت مرعوبة أثناء عملها فى مسلسل فرصة ثانية مع النجمة ياسمين صبري، موضحة " كنت شغالة مع ناس بحبها بس كنت شغالة واحدة واحدة".
وأضافت آيتن عامر، خلال حوارها على قناة النهار، أنها كانت تسأل الجميع عن أدائها بعد تصوير المشاهد مؤكدة " الدور كان صعب وكان لازم ميبقاش اوفر عشان الناس متملش منه".
آيتن عامر تكشف سبب ذهابها لطبيب نفسي بسبب مسلسل فرصة ثانية.. فيديو
قالت الفنانة آيتن عامر، إنها سعيد بعملها فى مسلسل فرصة ثانية الذي عرض في شهر رمضان الماضي، مع كوكبة من نجوم الفن، على رأسهم الفنانة ياسمين صبري موضحة أن السيناريست محمد سيد بشير هو أول من عرض عليها الدور.
وأضافت آيتن عامر، خلال حوارها على قناة النهار، أنها تعرفت على بشير فى مسلسل أيوب بطولة النجم مصطفى شعبان ومن بعدها بدأت الصداقة.
قالت الفنانة آيتن عامر
، إنها تشعر بالسعادة عندما تشاهد دورها فى فيلم " يا تهدي يا تعدي" موضحة أنها قامت بأشياء كثيرة مميزة، منها الدالى و حضرة المتهم أبي.
وأضافت آيتن عامر، خلال حوارها على قناة النهار، أن بدايتها كان فى مسلسل حضرة المتهم أبي، مع الفنان الكبير نور الشريف، والمخرج محمد جلال عبد القوي.