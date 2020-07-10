آيتن عامر تكشف لأول مرة تفاصيل زواجها وتحكى مواقف طريفة فى طفولتها وتعاملها الآن مع أبنائها

قالت الفنانة آيتن عامر، إنها لا تحب أدوار الشر فى الأعمال الفنية، ولكن السيناريست محمد سيد بشير، و المنتج الفنى شادى علام هما السبب فى القيام بالأعمال الشريرة.

وأضافت آيتن عامر، خلال حوارها على قناة النهار، أن المنتج الفني هو من حفزها للقيام بتلك الأعمال، بداية من مسلسل أيوب، معلقة " هما اللى زقونى والله.





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قالت الفنانة آيتن عامر، إنها كانت مرعوبة أثناء عملها فى مسلسل فرصة ثانية مع النجمة ياسمين صبري، موضحة " كنت شغالة مع ناس بحبها بس كنت شغالة واحدة واحدة".





وأضافت آيتن عامر، خلال حوارها على قناة النهار، أنها كانت تسأل الجميع عن أدائها بعد تصوير المشاهد مؤكدة " الدور كان صعب وكان لازم ميبقاش اوفر عشان الناس متملش منه".









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قالت الفنانة آيتن عامر، إنها سعيد بعملها فى مسلسل فرصة ثانية الذي عرض في شهر رمضان الماضي، مع كوكبة من نجوم الفن، على رأسهم الفنانة ياسمين صبري موضحة أن السيناريست محمد سيد بشير هو أول من عرض عليها الدور.





وأضافت آيتن عامر، خلال حوارها على قناة النهار، أنها تعرفت على بشير فى مسلسل أيوب بطولة النجم مصطفى شعبان ومن بعدها بدأت الصداقة.



