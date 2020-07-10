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أخبار العالم

بعد ارتفاع أعداد إصابات كورونا لـ 15194.. المغرب تعلن مد الطوارئ الصحية لـ 10 أغسطس

الجمعة 10/يوليه/2020 - 12:15 م
جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع
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محمود نوفل
ترأس رئيس الحكومة المغربية، الدكتور سعد الدين العثماني، صباح اليوم الاجتماع الثامن للجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة.

ناقش الإجتماع أوضاع وشؤون المغاربة المقيمين بالخارج، خصوصا في ظل تداعيات جائحة كورونا كوفيد-19 وضرورة إيجاد حلول لآثارها السلبية.

الحكومة المغربية قررت في اجتماعها ايضا تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19"حتي العاشر من اغسطس القادم وذلك وفق ما جاء في المرسوم الذي تقدم به وزير الداخلية وصادقت عليه الحكومة.

في سياق أخر أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم (الجمعة)، عن تسجيل 115 إصابة جديدة بفايروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين منذ بدء الوباء إلى 15194، فيما استقر عدد الوفيات عند 243 بعد عدم الإعلان عن أية وفاة جديدة.

وقالت وزارة الصحة المغربية، أن عدد حالات الشفاء من المرض وصلت في المجموع إلى 11705 بعد تعافي 258 شخصا آخرين.
بعد ارتفاع أعداد إصابات كورونا لـ 15194.. المغرب تعلن مد الطوارئ الصحية لـ 10 أغسطس
بعد ارتفاع أعداد إصابات كورونا لـ 15194.. المغرب تعلن مد الطوارئ الصحية لـ 10 أغسطس
بعد ارتفاع أعداد إصابات كورونا لـ 15194.. المغرب تعلن مد الطوارئ الصحية لـ 10 أغسطس
بعد ارتفاع أعداد إصابات كورونا لـ 15194.. المغرب تعلن مد الطوارئ الصحية لـ 10 أغسطس
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