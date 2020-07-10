بإجمالي 5829 حالة.. فلسطين تسجل 396 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الجمعة، عن تسجيل 396 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ما يرفع حصيلة الاصابات في فلسطين 5829.





وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية أن الاصابات توزعت على النحو التالي: محافظة القدس: 65 في مدينة القدس، و11 في عناتا، وإصابة في كفر عقب، و3 في العيزرية، ومحافظة رام الله والبيرة: 26 إصابة، ومحافظة الخليل: 263 إصابة، ومحافظة طولكرم: إصابتان، ومحافظة بيت لحم: 18 إصابة، ومحافظة نابلس: 6 إصابات، ومحافظة قلقيلية: إصابة واحدة.





ولفتت وزيرة الصحة الفلسطينية إلى انه تم تسجيل 5 حالات وفاة في محافظة الخليل خلال الـ24 ساعة الأخيرة، كما تم تسجيل 11 حالة تعافٍ في محافظة بيت لحم.





وبينت ان 13 مصابا بالفيروس يتواجدون في غرف العناية المكثفة، بينهم 3 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.





وأشارت إلى ان عدد الحالات النشطة بلغ 5485، وعدد حالات التعافي بلغ 710، وعدد حالات الوفاة بلغ 30 حالة وفاة.