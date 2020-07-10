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ديني

خطيب الأزهر: الخلافة التي يتباكى عليها أردوغان أسقطها أجداده من قبله.. فيديو

الجمعة 10/يوليه/2020 - 01:50 م
خطيب الأزهر: الخلافة
خطيب الأزهر: الخلافة التي يتباكى عليها أردوغان أسقطها أجداده
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محمد شحتة
قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، إن الخلافة التي يتباكى عليها أردوغان، ويزعم أنه ساع لاستردادها، عليه أن يعتذر أولا عن خطأ أجداده وما فعلوه بالمسلمين، بعد أن أسقطوا الخلافة على أرضهم وقسموا دولة الإسلام وأضعفوها بعدما كانت سيدة الأمم.

وأضاف شومان، في خطبة الجمعة بالجامع الأزهر، أنه ينبغي أن تركيا أول دولة إسلامية اعترفت بالكيان الصهيوني وأقامت معه علاقات كاملة عام1940 من القرن الماضي.

وأشار إلى أنه كيف نصدق تدخل أردوغان في ليبيا بهدف الإصلاح وهم تعاونوا مع الصهاينة، موجها نداء للفرقاء في ليبيا "لا تصدقوا هؤلاء الكاذبين ولا تجعلوا بلادكم مرتعا للطامعين".

وأكد أن عين تركيا على مصر، لأنها كسرت الإرهاب والإرهابيين.
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