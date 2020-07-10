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مرأة

فوائد الثوم للشعر .. والطريقة الصحيحة لاستخدامه.. شاهد

الجمعة 10/يوليه/2020 - 07:45 م
فوائد الثوم للشعر
فوائد الثوم للشعر
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رشا عوني
أكد الدكتور الصيدلي باهر السعيد أن الثوم له مفعول قوي  وسريع لعلاج مشاكل الشعر ، وهناك العديد من منتجات مستخلصة من الثوم لعلاج الثعلبة وتساقط الشعر .

وأوضح باهر السعيد في لقائه ببرنامجه انبوكس على قناة صدى البلد ، أن الثوم مفيد للشعر لكن لابد من استخدامه كمستحضر طبي للشعر وليس استخدام الثوم الخام المستخدم في الطبخ . 

وعن فوائد الثوم أوضح باهر السعيد أن الثوم غني بفيتامين سي ويحفز إنتاج الكولاحين المفيد لنمو الشعر، كما أنه غني بالسيلينوم ومضادات أكسدة لتنشيط الدورة الدموية لبصيلات الشعر وزيادة نموه . 

وأكد أن الثوم مضاد طبيعي للميكروبات و الفطريات في الشعر التي تسبب التساقط والقشرة ، موضحا أن المستحضرات المستخلصة من الثوم هي الأكثر صحة وفائدة وتحتوي على فيتامينات عالية سواء للرجال أو النساء، فهو يعالج الثعلبة وتكثيف الذقن وعلاج الصلع الوراثي. 
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