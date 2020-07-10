فوائد الثوم للشعر .. والطريقة الصحيحة لاستخدامه.. شاهد





وأوضح باهر السعيد في لقائه ببرنامجه انبوكس على قناة صدى البلد ، أن الثوم مفيد للشعر لكن لابد من استخدامه كمستحضر طبي للشعر وليس استخدام الثوم الخام المستخدم في الطبخ .





وعن فوائد الثوم أوضح باهر السعيد أن الثوم غني بفيتامين سي ويحفز إنتاج الكولاحين المفيد لنمو الشعر، كما أنه غني بالسيلينوم ومضادات أكسدة لتنشيط الدورة الدموية لبصيلات الشعر وزيادة نموه .





وأكد أن الثوم مضاد طبيعي للميكروبات و الفطريات في الشعر التي تسبب التساقط والقشرة ، موضحا أن المستحضرات المستخلصة من الثوم هي الأكثر صحة وفائدة وتحتوي على فيتامينات عالية سواء للرجال أو النساء، فهو يعالج الثعلبة وتكثيف الذقن وعلاج الصلع الوراثي.

أكد الدكتور الصيدلي باهر السعيد أن الثوم له مفعول قوي وسريع لعلاج مشاكل الشعر ، وهناك العديد من منتجات مستخلصة من الثوم لعلاج الثعلبة وتساقط الشعر .