فوائد الثوم للشعر .. والطريقة الصحيحة لاستخدامه.. شاهد

أكد الدكتور الصيدلي باهر السعيد أن الثوم له مفعول قوي وسريع لعلاج مشاكل الشعر ، وهناك العديد من منتجات مستخلصة من الثوم لعلاج الثعلبة وتساقط الشعر .
وأوضح باهر السعيد في لقائه ببرنامجه انبوكس على قناة صدى البلد ، أن الثوم مفيد للشعر لكن لابد من استخدامه كمستحضر طبي للشعر وليس استخدام الثوم الخام المستخدم في الطبخ .
وعن فوائد الثوم أوضح باهر السعيد أن الثوم غني بفيتامين سي ويحفز إنتاج الكولاحين المفيد لنمو الشعر، كما أنه غني بالسيلينوم ومضادات أكسدة لتنشيط الدورة الدموية لبصيلات الشعر وزيادة نموه .
وأكد أن الثوم مضاد طبيعي للميكروبات و الفطريات في الشعر التي تسبب التساقط والقشرة ، موضحا أن المستحضرات المستخلصة من الثوم هي الأكثر صحة وفائدة وتحتوي على فيتامينات عالية سواء للرجال أو النساء، فهو يعالج الثعلبة وتكثيف الذقن وعلاج الصلع الوراثي.