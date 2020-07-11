خلل بالصفائح الدموية.. مواطنة تستغيث وتطالب بالعلاج علي نفقة الدولة

استغاثة المواطنة أسماء يوسف، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من سوء حالتها الصحية ووجود خلل في الصفائح الدموية تهدد حياتها





وقال فى رسالته: اعاني من زيادة حادة في نسبة الصفائح الدموية في الدم حيث انها تصل احيانا الي ١٧٠٠٠٠٠ في حين انا الحد الاقصي للنسب الطبيعية ١٤٠٠٠٠ و يتم علاجي بعقار الهيدرا ب ١٨ شريط في الشهر





وناشدت القارئة المسئولين بسرعه علاجها علي نفقة الدولة نظرا لظروفها المادية الصعبة و حاجتها للعلاج في اسرع وقت





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