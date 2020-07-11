AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

خلل بالصفائح الدموية.. مواطنة تستغيث وتطالب بالعلاج علي نفقة الدولة

السبت 11/يوليه/2020 - 01:01 ص
صدى البلد
Advertisements
ميرنا محمود
استغاثة المواطنة أسماء يوسف، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من سوء حالتها الصحية ووجود خلل في الصفائح الدموية تهدد حياتها 

وقال فى رسالته:  اعاني من زيادة حادة في نسبة الصفائح الدموية في الدم حيث انها تصل احيانا الي ١٧٠٠٠٠٠ في حين انا الحد الاقصي للنسب الطبيعية ١٤٠٠٠٠ و يتم علاجي بعقار الهيدرا  ب ١٨ شريط في الشهر 

وناشدت القارئة المسئولين بسرعه  علاجها علي نفقة الدولة نظرا لظروفها المادية الصعبة و حاجتها للعلاج في اسرع وقت 

 رقم للتواصل :٠١٠٢٠٥٣٥٠٨١

أٌقراء ايضا :


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مواطنة من ذوي الهمم تستغيث لصرف معاش تكافل وكرامة بأسوان

سيدة تستغيث للحصول على معاش تكافل وكرامة

مسنة تستغيث بوزارة التضامن لعودة معاشها لإعانتها على الحياة

أهالى مركز أخميم بسوهاج يطالبون بتغطية ترعة التل الأوسط للحد من حوادث السيارات

عصام يستغيث من وقف بطاقته التموينية لسبب غير حقيقى

ليس له مصدر دخل.. مواطن بالمنوفية يستغيث من عدم حصوله على المعاش منذ 2017

ترشيحاتنا

بـ المايوه.. روبي بإطلالة مثيرة للجدل على البحر.. شاهد

عداد كورونا.. الإصابات تتخطى الـ 80 ألف حالة.. والوفيات 3702

أنت هتزعل وهتجيب ناس تزعل عليكم.. رضوى الشربيني تدعم فتاة نشر زوجها صورها الخاصة

مصائب بي إن سبورت تتواصل.. الدوري الألماني يودع الشبكة القطرية

أمراض الخفافيش أشد خطورة من فيروس كورونا.. تفاصيل

تشييع جثمان المنتجة مي مسحال صباح غدٍ

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. جولة داخل مقر إقامة الأمير ويليام وكيت ميدلتون في قصر كنسينجتون

جهاز يصطاد ويقتل فيروس كورونا المستجد في ثوان

دون أدوية.. 3 طرق طبيعية لـ خفض ضربات القلب