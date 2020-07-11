استنفار تام.. صحيفة إماراتية: 6 آلاف من أبناء قبائل ليبيا للدفاع عن سرت

كشفت صحيفة "البيان" الإماراتية، عن نشر ا لجيش الوطني الليبي منظومات دفاع جوي متطورة ورصد الأهداف وملاحقتها والتشويش على تحركات الميليشيات في منطقتي سرت والجفرة، مؤكدة أن آلاف المقاتلين جاهزون للتصدي لأي عدوان تركي.









وأكدت الصحيفة نقلا عن مصادرها، انضمام 6 آلاف مقاتل من أبناء القبائل للدفاع عن سرت، مشيرة إلى أن قوات الجيش الليبي هيأت نفسها بشكل كامل لمواجهة أي عدوان محتمل من قبل الأتراك وميليشيات حكومة فايز السراج.









وأوضحت وفقا للمصادر، أن سلاح الجو وضع في حالة استنفار تام لسحق أية محاولات من المرتزقة والإرهابيين للتقدم سواء لمدينة سرت في شمالي البلاد أو منطقة الجفرة في الوسط.









ونقلت "البيان" عن مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العميد خالد المحجوب قوله إن الاقتراب من منطقة الخط الأحمر سواء في سرت أو الجفرة سيفتح باب الجحيم على مرتزقة أردوغان وميليشيات السراج.









وأضاف أن نظام التركي يخطط للهجوم على سرت والجفرة بهدف السيطرة على منطقة الهلال النفطي والعبث بقوت الليبيين.









وأشار المحجوب إلى أن الأتراك أعدوا 10 آلاف مرتزق لتنفيذ هجومهم المحتمل الذي سيعد في حال تنفيذه خرقًا متعمدًا لوقف إطلاق النار، موضحا أن النظام التركي لا يزال يدفع بشحنات السلاح وجحافل المرتزقة إلى الغرب الليبي وبشكل يومي.







