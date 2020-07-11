AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

بنك أوف أمريكا: المستثمرون ضخوا أكبر قدر من النقد في صناديق الصين منذ يوليو 2015

السبت 11/يوليه/2020 - 11:00 ص
بنك أوف امريكا
بنك أوف امريكا
Advertisements
وكالات
قال بنك أوف أمريكا إن المستثمرين ضخوا أكبر قدر من النقد في صناديق الصين منذ يوليو 2015، في ظل مخاوف بشأن تكرار فقاعة وقعت في 2015-2016 والتي شهدت انخفاض المؤشر شنغهاي القياسي أكثر من 40 بالمائة عن ذروة سجلها قبل بضعة أسابيع فحسب.


وقال بنك أوف أمريكا إن القيمة التي جرى توجيهها والبالغة 6.1 مليار دولار إلى صناديق الصين هي ثاني أكبر قيمة على الإطلاق.




وارتفعت أسهم مؤشر الشركات القيادية "سي. إس. آي 300" في شنغهاي إلى مستويات لم يسبق لها مثيل منذ فقاعة 2015، بدعم من آمال بتعاف اقتصادي، وبيئة تنظيمية مواتية وحماس المستثمرين الأفراد.


لكن وسائل إعلام صينية تديرها الدولة حذرت في مقال رأي أمس الأول، الخميس، من أنه ينبغي على المستثمرين احترام السوق، وإدارة المخاطر والمضي في استثمارات حصيفة بعد أن سرعت الأسهم الصينية وتيرة ارتفاع سجلته في الآونة الأخيرة وبلغت أعلى مستوى في عدة سنوات.


كما يُظهر تقرير "بنك أوف أمريكا" اتجاه تدفقات أسبوعية قدرها 29.4 مليار دولار إلى صناديق النقد، و17.8 مليار دولار إلى صناديق السندات، و6.2 مليار دولار إلى صناديق الأسهم و2.4 مليار دولار إلى صناديق الذهب.


كما قال أيضا إنه يشهد "تحرك المعنويات في أنحاء الأصول سريعا بعيدا عن اتجاه هبوطي للغاية".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كورونا يصيب البنوك المركزية حول العالم ويفقدها أكثر من 175 مليار دولار

المستثمرون يلجأون للاحتفاظ بالسيولة والسندات خوفا من موجة ثانية من كورونا

بنك أوف أمريكا: سندات الشركات تشهد تدفقات قياسية بفضل دعم المركزي الأمريكي

بنك أوف أمريكا: المستثمرون يهرعون صوب السندات والأسهم

بسبب سياسات أردوغان.. بلومبرج: خسائر تركيا تتصاعد.. وتخسر 85 مليار دولار من الاحتياطى

بنك أوف أمريكا: أدوات الخزانة المحمية من التضخم تستقطب تدفقات بقيمة 2.6 مليار دولار

ترشيحاتنا

هل يعد النقوط دينا واجب الرد؟.. الإفتاء يجيب

27 محكمة تفتح أبوابها لتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ

أخبار الرياضة.. عبد الله بكري في الزمالك.. الأهلي يقترب من ضم موليكا.. وفايلر يطيح بـ الشيخ وجيرالدو

تصل لـ500 ألف جنيه.. غرامة مرتقبة لمن يستخدم الكيس البلاستيك مرتين

20 سنة تملي معاك.. ذكرى بلوفر جنن شباب جيل الثمانينات

كيفية صلاة الاستخارة بالتفصيل كما صلاها رسول الله

AdvertisementS

وصوله للذروة.. استشارى حساسية يكشف عن أسباب انخفاض أعداد إصابات ووفيات كورونا

الغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه.. ننشر عقوبتي قانون الإيداع والقيد المركزي

يوليو أصعب شهر بالصيف.. الأرصاد: ارتفاع فى نسب الرطوبة ووصولها إلى 90% حتى نهاية الأسبوع

بأسعار تبدأ من 364 ألف جنيه.. وزير الإسكان: طرح وحدات سكنية للحجز لمتوسطى الدخل بالمدن الجديدة بالتقسيط على 20 عاما

تبدأ اليوم.. موجة حارة تضرب البلاد لمدة أسبوع

بإطلالة جذابة بالأسود.. ابنة فيفي عبده تخطف أنظار متابعيها على إنستجرام

استنفار تام.. صحيفة إماراتية: 6 آلاف من أبناء قبائل ليبيا للدفاع عن سرت

27 محكمة تفتح أبوابها لتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ

طلاب إعدادي تحرشوا بمعلمة بعنف.. الإدارية العليا توقف مسئولا بالتربية والتعليم لعدم حمايتها

العركة على يافطة.. عزمى مجاهد يروى تفاصيل زيارة صالح سليم للزمالك

بعد كورونا والطاعون.. شاهد.. كارثة جديدة تهدد الأخضر واليابس فى الصين

شاهد.. رجاء الجداوى فى آخر عمرة قبل رحيلها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. رجاء الجداوى فى آخر عمرة قبل رحيلها

بعد تلقيها تهديدات من متحرشين.. 10 إطلالات لافتة لـ رانيا يوسف

بإطلالة جذابة بالأسود.. ابنة فيفي عبده تخطف أنظار متابعيها على إنستجرام