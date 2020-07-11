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فن

صورة جديدة لـ تامر هجرس.. والجمهور: كلها وأنت على البحر!.. شاهد

السبت 11/يوليه/2020 - 10:55 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشر الفنان تامر هجرس صورة له عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

نورت يانجم - الفنان - كل صورك وانت على البحر ؟ 

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يذكر أن تامر هجرس شارك فى دراما 2019 بمسلسل بدل الحدوتة 3 أمام الفنانة دنيا سمير غانم.

ودارت أحداث الحلقة في إطار من الكوميديا، بعد أن تمكنت لهفة - دنيا سمير غانم - من إجبار سيف - تامر هجرس - على تقديم اعتذار لها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، حتى يحصل على مقادير أكلة الأمورة.


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