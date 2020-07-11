AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

رئيس جهاز الفيوم الجديدة: إقامة مركز شباب لخدمة منطقة الإسكان الاجتماعي بالمدينة

السبت 11/يوليه/2020 - 11:29 ص
صدى البلد
Advertisements
آمنه عبدالعظيم
أعلن المهندس عبدالوهاب صميدة، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، أنه تم الانتهاء من تنفيذ مركز شباب  بمنطقة الإسكان الاجتماعى بالمدينة، موضحًا أن ذلك يأتي في إطار توفير الخدمات اللازمة للفائزين بوحدات وقطع أراضي الإسكان الاجتماعي بالمدينة.

وأشار المهندس عبدالوهاب صميدة، إلى أن المشروع  يعد إضافة كبيرة للمدينة ويضم حمام سباحة تدريبى وحمام سباحة أطفال، وملحق به مبنى خدمات وغرف لتغيير الملابس وملعب ثلاثي وآخر خماسى  وصالة جمينزيوم، ومنطقة خدمات اجتماعية وتشمل (كافيتريا – مطعم - قاعة أفراح مكتبة).


وفي سياق متصل قام المهندس عبدالوهاب صميدة، بتفقد الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع مدرسة المتفوقين والتي يتم تنفيذها من خلال الجهاز، حيث إنه من المقرر تشغيلها العام الدراسى القادم وتعد الأولى من نوعها بمحافظة الفيوم.

كما قام رئيس جهاز الفيوم الجديدة بمراجعة  أعمال الطرق بمنطقة ١٨٠ فدانًا، بجانب المرور على عددٍ من المنشآت بالمدينة لمتابعة أعمال التعقيم بها، وشدد على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية وعدم  التهاون فى تنفيذها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد استئناف عملها.. وزير الإسكان يتابع سير العمل بالمراكز التكنولوجية بأجهزة المدن الجديدة

رئيس جهاز العاشر من رمضان: جار استكمال أعمال المرافق لقطع أراضى الإسكان الاجتماعى بالمدينة

رئيس الفيوم الجديدة: جار تسكين المواطنين بالإسكان الاجتماعى.. فيديو

بدء أعمال رصف الطرق لمشروع الإسكان الاجتماعي 1 بمنطقة الـ 290 فداناً بمدينة 15 مايو

المجتمعات العمرانية: حملات لرفع الإشغالات وإزالة التعديات بالقاهرة الجديدة وحدائق أكتوبر

تنفيذ أعمال الطرق والمرافق بـ الإسكان الاجتماعي وأراضي «المتميز» بأخميم وبني سويف الجديدتين

ترشيحاتنا

تبدأ اليوم.. موجة حارة تضرب البلاد لمدة أسبوع

بيننا حب وعشرة.. مختار مختار: ما يفعله مصطفى يونس يقلل من حبه عند الأهلاوية

هل يعد النقوط دينا واجب الرد؟.. الإفتاء يجيب

حسنتان يموت المسلم بينهما.. البحوث الإسلامية يوضح

السماح بالخمور وتجريم الختان وإلغاء حد الردة.. السودان يصدر حزمة تعديلات قانونية جديدة

حيرة حول اختفاء زعيم كوريا الشمالية بشكل مفاجئ.. تفاصيل

AdvertisementS

وصوله للذروة.. استشارى حساسية يكشف عن أسباب انخفاض أعداد إصابات ووفيات كورونا

بأسعار تبدأ من 364 ألف جنيه.. وزير الإسكان: طرح وحدات سكنية للحجز لمتوسطى الدخل بالمدن الجديدة بالتقسيط على 20 عاما

يوليو أصعب شهر بالصيف.. الأرصاد: ارتفاع فى نسب الرطوبة ووصولها إلى 90% حتى نهاية الأسبوع

الغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه.. ننشر عقوبتي قانون الإيداع والقيد المركزي

تبدأ اليوم.. موجة حارة تضرب البلاد لمدة أسبوع

بإطلالة جذابة بالأسود.. ابنة فيفي عبده تخطف أنظار متابعيها على إنستجرام

طلاب إعدادي تحرشوا بمعلمة بعنف.. الإدارية العليا توقف مسئولا بالتربية والتعليم لعدم حمايتها

استنفار تام.. صحيفة إماراتية: 6 آلاف من أبناء قبائل ليبيا للدفاع عن سرت

بعد كورونا والطاعون.. شاهد.. كارثة جديدة تهدد الأخضر واليابس فى الصين

الرواية الكاملة.. فيلم وثائقى يكشف تفاصيل قضية قتيل فيلا نانسى عجرم

50 طالبا تحرشوا بمعلمة.. حيثيات الإدارية العليا فى قضية التحرش.. القصة الكاملة

العركة على يافطة.. عزمى مجاهد يروى تفاصيل زيارة صالح سليم للزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلاده.. استوحي أناقتك من أحمد صلاح حسني

30 عاما ومتحف التراث السيوي يحوي ذكريات أهالي واحة آمون

شاهد.. رجاء الجداوى فى آخر عمرة قبل رحيلها