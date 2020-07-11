رئيس جهاز الفيوم الجديدة: إقامة مركز شباب لخدمة منطقة الإسكان الاجتماعي بالمدينة



وفي سياق متصل قام المهندس عبدالوهاب صميدة، بتفقد الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع مدرسة المتفوقين والتي يتم تنفيذها من خلال الجهاز، حيث إنه من المقرر تشغيلها العام الدراسى القادم وتعد الأولى من نوعها بمحافظة الفيوم.





كما قام رئيس جهاز الفيوم الجديدة بمراجعة أعمال الطرق بمنطقة ١٨٠ فدانًا، بجانب المرور على عددٍ من المنشآت بالمدينة لمتابعة أعمال التعقيم بها، وشدد على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون فى تنفيذها.