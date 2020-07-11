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أخبار العالم

حملات مكثفة لمقاتلات عراقية لدعم البحث عن فلول داعش

السبت 11/يوليه/2020 - 11:33 ص
حملات مكثفة للجيش
حملات مكثفة للجيش العراقي للقضاء على فلول داعش
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قسم الخارجي
أعلن الجيش العراقي عن اطلاق مرحلة جديدة من عمليات ملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي، في الوقت الذي أكد خلاله السيطرة على منفذين حدوديين مع إيران، فضلا عن حملات مكثفة للطيران العراقي بحثا عن الارهابيين الموالين للتنظيم الارهابي.

وذكر الجيش العراقي، إن إطلاق المرحلة الجديدة من عمليات ملاحقة فلول داعش في محافظة ديالى.

كما ذكرت خلية الإعلام الأمني بالعراق، أنه تم أطلاق عمليات "أبطال العراق الرابعة" في المحافظة الواقعة، شرق العراق، بهدف ملاحقة فلول داعش وفرض الأمن والاستقرار في محافظة ديالى مع تطهير وتفتيش الشريط الحدودي مع إيران.

وتتم هذا العمليات بإسناد جوي من الطائرات العراقية وطائرات التحالف الدولي.
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