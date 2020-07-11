يخفف العبء عن المواطن.. محافظ الدقهلية: للبحث العلمي أهمية كبرى في حل مشكلات المجتمع

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن العلم له دور مهم في خدمة المجتمع وتنميته وتطويرة مشيرا الى اهمية البحث العلمى الذى ينطلق من واقع المجتمع وإيجاد الحلول العلمية والعملية لجميع المشكلات التى يتعرض لها المجتمع بهدف تخفيف العبء عن المواطنين.
وأوضح محافظ الدقهلية، خلال مشاركته في اجتماع مجلس أمناء جامعة الدلتا الذى عقد اليوم بمقر الجامعة فى مدينه جمصة، أنه يجب الأخذ بكل أسباب وأساليب التطور العلمى والتكنولوجى فى كافة المجالات العلمية والبحثية والتعرف على كل ماهو جديد فى الأفرع العلمية المختلفة التى تتضمنها الدراسة الجامعية في كليات ومعاهد جامعة الدلتا وان تشارك الجامعة بفاعلية فى قضايا المجتمع الدقهلاوى من اجل تحقيق جودة الحياة للمواطنين بمحافظة الدقهلية.