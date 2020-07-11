يخفف العبء عن المواطن.. محافظ الدقهلية: للبحث العلمي أهمية كبرى في حل مشكلات المجتمع

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، أن العلم له دور مهم في خدمة المجتمع وتنميته وتطويرة مشيرا الى اهمية البحث العلمى الذى ينطلق من واقع المجتمع وإيجاد الحلول العلمية والعملية لجميع المشكلات التى يتعرض لها المجتمع بهدف تخفيف العبء عن المواطنين.



