أخبار الفن.. القصة الكاملة لـ اعتراف زوجة ويل سميث بخيانتها له.. خروج جثمان المنتجة مي مسحال من منزلها بالمهندسين

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:













تعرض عدد كبير من النجوم إلى التنمر ليس هم فقط بل وعائلاتهم، كان أخرهم إبن الفنانة سلاف فواخرجى الذي تعرض للتنمر بسبب وزنه الزائد.. ونستعرض أبرز النجوم الذين تعرضوا للتنمر من خلال التقرير التالي:













اعترفت الممثلة الأمريكية "جادا بينكيت" بخيانة زوجها الممثل العالمي ويل سميث، مع مغني الراب أوجست السينا













تصدرت الفنانة فريدة فهمى تريند جوجل وذلك بعد ساعات قليلة من وفاة الفنان محمود رضا ورفيق دربها فى عالم الفن وذلك عن عمر يناهز 90 عاما.













شيعت منذ قليل أسرة المنتجة مى مسحال جنازتها بحضور أصدقائها ومحبيها وصلوا الجنازة عليها أمام منزلها بالمهندسين.













كشفت وسائل إعلام لبنانية عن الفيلم الوثائقى "الرواية الكاملة"، والذى سيعرض على منصة "شاهد نت" فى 16 يوليو الحالى ضمن إطار التحقيقات الوثائقية التى أجريت فى قضية اقتحام فيلا الفنانة نانسى عجرم.









ظهرت الفنانة السورية سلاف فواخرجى لأول مرة فى بث مباشر مع جمهورها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام وكان ذلك سببا فى هجوم شرس على ابنها على الذى ظهر معها فى الفيديو.













تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام آخر عمرة قامت بتأديتها الفنانة الراحلة رجاء الجداوى والتى رحلت عن عالمنا منذ أيام قليلة بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.









حققت أغنية "ولهان" لـ راشد الماجد، نجاح كبيرًا، حيث تخطت النصف مليون مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحها عبر القناه الرسمية على "يوتيوب".



