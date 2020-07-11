عمرو وهبة يشكو لجمهوره بسبب التمرين بالكمامة.. شاهد

نشر الفنان عمرو وهبة صورة جديدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".





وظهر وهبة في الچيم بملابس رياضية مرتديًا الكمامة، وكتب معلقًا على الصورة: "التمرين بالكمامة اغلس حاجة فالدنيا بعد التمرين عامةً".





يُذكر أن الفنان عمرو وهبة شارك في السباق الرمضاني في مسلسل فالنتينو أمام الزعيم عادل إمام والذي عرض في السباق الرمضاني 2020.



