AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

حسم 2020.. مدير الكلية البحرية الأسبق: لأول مرة يتم تنفيذ ضربة صاروخية مكونة من 3 هجمات متزامنة

السبت 11/يوليه/2020 - 08:29 م
حسم 2020
حسم 2020
Advertisements
هاني حسين
قال  اللواء  بحري  محفوظ مرزوق مدير الكلية البحرية الأسبق،  تعليقا على مناورة حسم 2020، إنه لأول مرة يتم  تنفيذ ضربة صاروخية مكونة من 3  هجمات متزامنة ، خلال مناورة حسم 2020.

وأضاف  محفوظ مرزوق  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"   تم إطلاق صواريخ من فرقاطة ولانش صواريخ وصواريخ عمق سطح من  غواصة بالتزامن وهذا الامر صعب للغاية، ولكن القوات المسلحة المصرية نفذته بدقة عالية.

وأوضح محفوظ مرزوق:"  تم استخدام صاروخ أمريكي مداه 80 ميلا مضادا للسفن السطح في المناورة".

وأكمل محفوظ مرزوق:" تم إطلاق قذائف أعماق  ضد الغواصات،وكان هناك وحدة دفاع جوي محمولة على حاملة المروحيات ميسترال ".

ولفت محفوظ مرزوق :" القيادة السياسية والقوات المسلحة على وعي كامل بحجم التهديايت والمخاطر التي تواجه مصر ".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مدير الكلية البحرية الأسبق يوضح قدرات الغواصة أس 43 وأهميتها للأسطول المصري.. فيديو

مدير الكلية الحربية الأسبق يكشف مميزات غير عادية للغواصة المنضمة للقوات البحرية

حسم٢٠٢٠.. رئيس الأركان يشهد مناورة عسكرية ضخمة بمشاركة القوات البحرية والجوية.. فيديو

إطلاق صواريخ هاربون واحتلال شاطئ وتدمير مراكز القيادة للعدو.. رئيس الأركان يشهد مرحلة أخرى من المناورة العسكرية حسم ٢٠٢٠

عملية هجومية.. مدير الكلية البحرية الأسبق: إبرار قواتنا المسلحة تم على ساحل يسيطر عليه العدو

ترشيحاتنا

الحضري يثير الجدل بجائزة نادي القرن.. شاهد

العراق.. مقتل وإصابة 10 مقاتلين في انفجارين بـ ديالي

لم تكن موجودة قبل ٦ سنوات.. مدير الكلية البحرية الأسبق: 40 قطعة بحرية شاركت في حسم 2020

باسني ولمس أجزاء من جسمي.. ضبط محمد هاشم صاحب دار ميريت للطباعة بتهمة التحرش

أحد قادة حماس يهرب إلى إسرائيل بعد اكتشاف خيانته

ما حكم الغياب عن صلاة الجماعة بحجة الخوف من كورونا؟.. أستاذ شريعة يجيب

AdvertisementS

دمرت أسعد لحظة في حياتها.. سيدة تطلب من عروس ابنها أغرب طلب في يوم الزفاف

فترة شراهة الفيروس انتهت.. برلماني: كورونا أصبح أقل شراسة فى مصر

بعد تضحيته من أجل الزمالك.. نجم بيراميدز يواجه أزمة مع إدارة النادي

هل يتم سحب نوبل من آبي أحمد.. إريتريا تعلن فشل اتفاقية السلام مع إثيوبيا

أرسلا صوره عاريًا لزوجته.. مباحث الدقهلية تضبط رجليّ أعمال عذّبا شخصًا

اغتصب الاول وقتل الثاني .. تفاصيل جريمة ذبح طفلي نجع ونس فى اسوان..صور

بعد وفاة محمود رضا.. صلة القرابة بين فريدة فهمى وشيرين رضا

لجنة مكافحة كورونا: الفيروس لا ينتقل بالهواء ومنظمة الصحة متخبطة

النقض تؤيد السجن 20 عامًا لقاتل الصحفى الحسينى أبو ضيف في أحداث الاتحادية

باسني ولمس أجزاء من جسمي.. ضبط محمد هاشم صاحب دار ميريت للطباعة بتهمة التحرش

عملية هجومية.. مدير الكلية البحرية الأسبق: إبرار قواتنا المسلحة تم على ساحل يسيطر عليه العدو

لجنة مواجهة كورونا بوازرة الصحة: دواء مصري خالص للعلاج قيد الدراسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بديل مراكز التجميل.. 3 وصفات باستخدام الحليب لـ علاج مشاكل البشرة

اغتصب الاول وقتل الثاني .. تفاصيل جريمة ذبح طفلي نجع ونس فى اسوان..صور

لو هتسافر .. هاني الناظر يقدم 9 نصائح يجب اتباعها فورا