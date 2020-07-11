حسم 2020.. مدير الكلية البحرية الأسبق: لأول مرة يتم تنفيذ ضربة صاروخية مكونة من 3 هجمات متزامنة

قال اللواء بحري محفوظ مرزوق مدير الكلية البحرية الأسبق، تعليقا على مناورة حسم 2020، إنه لأول مرة يتم تنفيذ ضربة صاروخية مكونة من 3 هجمات متزامنة ، خلال مناورة حسم 2020.





وأضاف محفوظ مرزوق في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" تم إطلاق صواريخ من فرقاطة ولانش صواريخ وصواريخ عمق سطح من غواصة بالتزامن وهذا الامر صعب للغاية، ولكن القوات المسلحة المصرية نفذته بدقة عالية.





وأوضح محفوظ مرزوق:" تم استخدام صاروخ أمريكي مداه 80 ميلا مضادا للسفن السطح في المناورة".





وأكمل محفوظ مرزوق:" تم إطلاق قذائف أعماق ضد الغواصات،وكان هناك وحدة دفاع جوي محمولة على حاملة المروحيات ميسترال ".





ولفت محفوظ مرزوق :" القيادة السياسية والقوات المسلحة على وعي كامل بحجم التهديايت والمخاطر التي تواجه مصر ".