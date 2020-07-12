AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

هاني حتحوت عن السخرية من صورة بنت السولية: كما تدين تدان.. فيديو

الأحد 12/يوليه/2020 - 01:17 ص
عمرو السولية
عمرو السولية
Advertisements
حسن العمدة
قال الإعلامي هانى حتحوت، إن عمرو السولية، لاعب وسط النادي الأهلى، قرر التقدم ببلاغ رسمي، ضد مجموعة من الأشخاص، أساءوا لنجلته ليلى، بسبب صورة نشرها وهي برفقته.


وأضاف هانى حتحوت ، خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، إن عمرو السولية، تفاجأ بكتابة بعض التعليقات السخيفة والهمجية، على صورة ابنته الصغيرة، ما استفز لاعب الأهلى، وجعله يتحرك لاتخاذ موقف قانوني.


وأوضح هانى حتحوت، أن مثل تلك التعليقات جاءت فى فترة غضب شعبي، بسبب زيادة حالات التحرش فى مجتمعنا، مطالبا رواد التواصل الاجتماعى بتدوين تعليقاتهم، بعقلانية، والبعد عن استفزاز الشخصيات العامة، التى تسبب الجرح للغير، مؤكدا :” كما تدين تدان”.


وكتب اللاعب عمرو السولية عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "ليلى بنتي عندها ٣ سنين و نص (لسه قالعة البامبرز من كام شهر) الكلام ده بيتقال على طفلة !! ايه اللي يخلى (بني آدم) خنزير ممكن يبص على لبس طفلة ويركز غير أنه فعلًا خنزير ؟! ايه المرض ده!".


وأضاف: "دول اللي لما بيكبروا بيكونوا مغتصبين ومتحرشين واللي بنخاف على بناتنا وأهلنا ينزلوا الشارع عشان ميتعرضوش لأذاهم، اتمنى الشيوخ اللي بيبرروا للتحرش و لبس البنت يكونوا مبسوطين دلوقتى و هما شايفين اللي بيحصل".


وأكمل: "قررت أتقدم ببلاغات لأصحاب الكومنتات دى عشان اللي زى دول مينفعش يكبروا وسطنا قررت احمي بناتي اللي لسه مشافوش الدنيا وللأسف خايف عليهم يشوفوا كمية القرف و الاشمئزاز ده".


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ابنة عمرو السولية تتعرض للتحرش.. ووالدها يفتح النار على المتحرشين..شاهد

بعد التنمر على ابنته.. عمرو السولية: مرضى وسأتقدم ببلاغ ضدهم

أخبار السوشيال ميديا.. عمرو السولية: أتمنى الشيوخ اللي بيبرروا التحرش يكونوا مبسوطين.. شيكابالا يهنئ الننى

أخبار الرياضة.. عمرو السولية يهاجم المتنمرين على ابنته.. انفراجة في مفاوضات الأهلي لضم موليكا.. صلاح على أعتاب إنجاز فريد

تخيلوا ندعم طفلة عندها 3 سنين.. مجدي عبدالغني يساند السولية عقب التنمر على نجلته

يشيب لها الولدان.. محمد الباز يستنكر التحرش بابنة لاعب الأهلي

ترشيحاتنا

بعد غرق 11 مواطنا.. إدارة المصايف بالإسكندرية: النخيل بحر مفتوح ومفيش إنقاذ لهذا السبب

أكلة كل بيت.. أستاذ تغذية يحذر من تناول وجبة المكرونة والبانيه | فيديو

لجنة مواجهة كورونا بوازرة الصحة: دواء مصري خالص للعلاج قيد الدراسة

الجيش الليبي: استمرار إغلاق الموانئ والحقول النفطية .. و3 شروط لإعادة فتحها

غريب ونادر.. العثور على حيوان شبيه للثعلب في الريف البريطاني

يمكن غسلها 30 مرة.. طرح كمامة على بطاقة التموين بـ8.5 جنيه

AdvertisementS

خبير لوائح: الزمالك بطل القرن الحقيقي لمدة 6 أشهر

بعد تضحيته من أجل الزمالك.. نجم بيراميدز يواجه أزمة مع إدارة النادي

هاني حتحوت عن السخرية من صورة بنت السولية: كما تدين تدان.. فيديو

رغم علاجه من السل .. مصدر يكشف سر هجوم لاعب الزمالك السابق على حلمي زامورا

مرسي عطا الله: حان وقت لم الشمل بين رئيسيّ قطبي الكرة المصرية

خبير لوائح: الأهلي لا يملك أى رد فعل تجاه العلامة التجارية للزمالك

تخيلوا ندعم طفلة عندها 3 سنين.. مجدي عبدالغني يساند السولية عقب التنمر على نجلته

أخبار الزمالك.. تفاصيل زيارة صالح سليم وانضمام فرجاني ساسي وحازم إمام للمعسكر .. ونجم بيراميدز يواجه أزمة

فرج عامر يكشف تفاصيل مباراة سموحة الودية أمام الزمالك

«الغزال» سبب تشجيعي للزمالك بدلا من الأهلي.. زوجة إبراهيم يوسف: تعصب الأجيال الحالية يحزنني.. فيديو

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول مع بيرنلي 1-1

حتحوت: الكاميرون تعتذر عن استضافة مباريات دوري أبطال أفريقيا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كيكة بسبوسة.. خطوة بخطوة

بأقل تكلفة.. وصفة سحرية لـ نسف الدهون

تقوي المناعة.. 3 وصفات منزلية لـ علاج نزلات البرد