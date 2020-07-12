هاني حتحوت عن السخرية من صورة بنت السولية: كما تدين تدان.. فيديو

قال الإعلامي هانى حتحوت، إن عمرو السولية ، لاعب وسط النادي الأهلى، قرر التقدم ببلاغ رسمي، ضد مجموعة من الأشخاص، أساءوا لنجلته ليلى، بسبب صورة نشرها وهي برفقته.









وأضاف هانى حتحوت ، خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، إن عمرو السولية، تفاجأ بكتابة بعض التعليقات السخيفة والهمجية، على صورة ابنته الصغيرة، ما استفز لاعب الأهلى، وجعله يتحرك لاتخاذ موقف قانوني.









وأوضح هانى حتحوت، أن مثل تلك التعليقات جاءت فى فترة غضب شعبي، بسبب زيادة حالات التحرش فى مجتمعنا، مطالبا رواد التواصل الاجتماعى بتدوين تعليقاتهم، بعقلانية، والبعد عن استفزاز الشخصيات العامة، التى تسبب الجرح للغير، مؤكدا :” كما تدين تدان”.









وكتب اللاعب عمرو السولية عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "ليلى بنتي عندها ٣ سنين و نص (لسه قالعة البامبرز من كام شهر) الكلام ده بيتقال على طفلة !! ايه اللي يخلى (بني آدم) خنزير ممكن يبص على لبس طفلة ويركز غير أنه فعلًا خنزير ؟! ايه المرض ده!".





وأضاف: "دول اللي لما بيكبروا بيكونوا مغتصبين ومتحرشين واللي بنخاف على بناتنا وأهلنا ينزلوا الشارع عشان ميتعرضوش لأذاهم، اتمنى الشيوخ اللي بيبرروا للتحرش و لبس البنت يكونوا مبسوطين دلوقتى و هما شايفين اللي بيحصل".



وأكمل: "قررت أتقدم ببلاغات لأصحاب الكومنتات دى عشان اللي زى دول مينفعش يكبروا وسطنا قررت احمي بناتي اللي لسه مشافوش الدنيا وللأسف خايف عليهم يشوفوا كمية القرف و الاشمئزاز ده".





