بعد اعتذار الإنتاج الحربي .. الإسماعيلي يبحث عن وديته الثانية

يبحث الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، بقيادة الفرنسي ديدييه جوميز، عن خوض مباراة ودية ثانية بعد اعتذار فريق الإنتاج الحربي، عن ودية ٢١ من يوليو الجاري، بعد أن قرر الأخير إقامة معسكره بمدينة شرم الشيخ، استعدادًا لإستئناف بطولة الدوري العام.
كان الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن موعد استئناف بطولة الدوري المحلي يوم 6 أغسطس المقبل.
ومن المقرر أن يخوض فريق الإسماعيلي أولى مباراته الودية أمام أمام فريق أسوان المعسكر داخل محافظة الإسماعيلية، يوم الخميس المقبل ضمن إستعدادات الفريق الإسمعلاوي لإستئناف النشاط الرياضي.
يذكر أن الجهاز الفني للإسماعيلي، منح لاعبيه راحة سلبية غدًا الأحد، علي أن يستأنف التدريبات الإثنين المقبل.