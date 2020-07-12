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رياضة

بعد اعتذار الإنتاج الحربي .. الإسماعيلي يبحث عن وديته الثانية

الأحد 12/يوليه/2020 - 04:19 ص
الاسماعيلي
الاسماعيلي
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نانسي القاضي
يبحث  الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، بقيادة الفرنسي ديدييه جوميز، عن خوض مباراة ودية ثانية بعد اعتذار فريق الإنتاج الحربي، عن ودية ٢١ من يوليو الجاري، بعد أن قرر الأخير إقامة معسكره بمدينة شرم الشيخ، استعدادًا لإستئناف بطولة الدوري العام.


كان الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن  موعد استئناف بطولة الدوري المحلي يوم 6 أغسطس المقبل.


ومن المقرر أن يخوض فريق الإسماعيلي أولى مباراته الودية أمام  أمام فريق أسوان المعسكر داخل محافظة الإسماعيلية، يوم الخميس المقبل ضمن إستعدادات الفريق الإسمعلاوي لإستئناف النشاط الرياضي.


يذكر أن الجهاز الفني للإسماعيلي، منح لاعبيه راحة سلبية غدًا الأحد، علي أن يستأنف التدريبات الإثنين المقبل.
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