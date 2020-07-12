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سيارات

لكزس تصدر فيس ليفت 2021 بعدة تحديثات

الأحد 12/يوليه/2020 - 05:12 ص
صدى البلد
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اماني نوار
كشفت عملاق السيارات اليابانية لكزس عن طراز LS لعام 2021 فيس ليفت مع الكثير من التحديثات سواء الخارجية أو الداخلية وتعتبر هذه التعديلات هي الأكبر التي يحصل عليها طراز LS .


سيتم طرح لكزس باكبر تحديث أضيف بشاشة لمس بقماس 12.3 بوصة جديدة في المقصورة الامامية للسيارة مدعومة بأنظمة معلومات وترفيه حديثة بالإضافة إلى تطبيقات آبل كاربلاي وأندرويد اوتو .


كما تضيف لكزس تحديثات على عجلة قيادة LS 2021 فيس ليفت وكذلك تحسين العزل الصوتي في المقصورة الداخلية وذلك من خلال أنظمة عزل الضوضاء الخارجية وضوضاء المحرك أيضا.


وتتميز لكزس أيضا بشكل أفضل تمنع راحة أكبر ويظهر تأثير ذلك في الرحلات الطويلة حتى أصبحت السيارة تتمتع بثبات أكبر وباهتزازت أقل في المقصورة وذلك بفضل نظام تعليق المحدث .


ومن المفترض أن تملك لكزس محرك تقليدي سداسي الاسطوانات بسعة 3.5 لتر ومن المنتطر ان تطرح لكزس نسختين من من LS 2021 فيس ليفت في السوق الياباني، الأولى LS 500 بمحرك وقود تقليدي، ونسخة LS 500 H الهجينة بمحرك تقليدي وآخر كهربائي.

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