رانيا يوسف لـ عمرو السولية: ربنا يرحمك من العقول المريضة

وكتبت رانيا يوسف على الصورة: "ربنا يحميلك بنتك ويرحمك من العقول المريضة".

وتعرضت ابنة عمرو السولية لاعب النادى الأهلى الطفلة التى تبلغ ثلاثة أعوام ونصف للتحرش عبر مواقع السوشيال ميديا .





ونشر عمرو السولية اسكرين شوت لبعض الكومنتات، وعلق عليها قائلا: "ليلى بنتي عندها ٣ سنين ونص (لسة قالعة البامبرز من كام شهر) الكلام ده بيتقال على طفلة !! ايه اللي يخلي ( بني ادم ) خنزير ممكن يبص على لبس طفلة ويركز غير انه فعلًا خنزير ؟! ايه المرض ده !.





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وأضاف السولية: " دول اللي لما بيكبروا بيكونوا مغتصبين ومتحرشين واللي بنخاف على بناتنا و اهلنا ينزلوا الشارع عشان ميتعرضوش لأذاهم".





وتابع عمرو السولية، قائلا: "اتمنى الشيوخ اللي بيبرروا للتحرش و لبس البنت يكونوا مبسوطين دلوقتى و هما شايفين اللي بيحصل".