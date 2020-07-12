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فن

رانيا يوسف لـ عمرو السولية: ربنا يرحمك من العقول المريضة

الأحد 12/يوليه/2020 - 05:29 ص
صدى البلد
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مريم عزت
دعمت رانيا يوسف لاعب الأهلي عمرو السولية بعد تعرض ابنته للتحرش اللفظى من قبل عدد من متابعيه ونشرت صورة من تلك التعليقات عبر خاصية " الستورى " بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " . 

وكتبت رانيا يوسف على الصورة: "ربنا يحميلك بنتك ويرحمك من العقول المريضة". 

وتعرضت ابنة عمرو السولية لاعب النادى الأهلى الطفلة التى تبلغ ثلاثة أعوام ونصف للتحرش عبر مواقع السوشيال ميديا .

ونشر عمرو السولية اسكرين شوت لبعض الكومنتات، وعلق عليها قائلا: "ليلى بنتي عندها ٣ سنين ونص (لسة قالعة البامبرز من كام شهر) الكلام ده بيتقال على طفلة !! ايه اللي يخلي ( بني ادم ) خنزير ممكن يبص على لبس طفلة ويركز غير انه فعلًا خنزير ؟! ايه المرض ده !.

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وأضاف السولية: " دول اللي لما بيكبروا بيكونوا مغتصبين ومتحرشين واللي بنخاف على بناتنا و اهلنا ينزلوا الشارع عشان ميتعرضوش لأذاهم".

وتابع عمرو السولية، قائلا: "اتمنى الشيوخ اللي بيبرروا للتحرش و لبس البنت يكونوا مبسوطين دلوقتى و هما شايفين اللي بيحصل".


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