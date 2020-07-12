نشرة السوشيال ميديا .. ميدو يشارك جمهوره بصورة كوميدية.. رانيا يوسف تدعم عمرو السولية

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:





نشر أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومنتخب مصر سابقا صورة كوميدية له من إجازته الصيفية عبر خاصية " الاستورى" بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " .





شارك إدوارد جمهوره بصورة من إجازته الصيفية عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، ظهر فيها بصحبة المخرج محمد سامى وعدد من أصدقائه.





روج سامو زين لعمله الفني القادم بنشر صورة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام.





دعمت رانيا يوسف لاعب الأهلي عمرو السولية بعد تعرض ابنته للتحرش اللفظى من قبل عدد من متابعيه ونشرت صورة من تلك التعليقات عبر خاصية " الستورى " بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " .





نشر مغني المهرجانات اورتيجا عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" فيديو يوضح فيه حقيقة الخلاف بينه وبين زميله أوكا.







