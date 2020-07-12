AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نشرة السوشيال ميديا .. ميدو يشارك جمهوره بصورة كوميدية.. رانيا يوسف تدعم عمرو السولية

الأحد 12/يوليه/2020 - 07:22 ص
صدى البلد
Advertisements
مريم عزت
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:

نشر أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومنتخب مصر سابقا صورة كوميدية له من إجازته الصيفية عبر خاصية " الاستورى" بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " . 

شارك إدوارد  جمهوره بصورة من إجازته الصيفية عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، ظهر فيها بصحبة المخرج محمد سامى وعدد من أصدقائه. 

روج سامو زين لعمله الفني القادم بنشر صورة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام. 

دعمت رانيا يوسف لاعب الأهلي عمرو السولية بعد تعرض ابنته للتحرش اللفظى من قبل عدد من متابعيه ونشرت صورة من تلك التعليقات عبر خاصية " الستورى " بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " . 

نشر مغني المهرجانات اورتيجا عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" فيديو يوضح فيه حقيقة الخلاف بينه وبين زميله أوكا. 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موجز السوشيال ميديا .. أحمد السبكي برفقة بيومي فؤاد استعدادا لفيلم قمر 14.. أحدث ظهور لـ محمد رجب في إجازته.. ولقاء سويدان توجه رسالة غامضة

موجز السوشيال ميديا.. نجوم الفن يحتفلون بذكرى ثورة 30 يونيو.. محمد الشرنوبي ينشر صورة عائلته.. رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جريئة

بـ كاش مايوه من على البحر.. نيللي كريم تشارك جمهورها بصورة من إجازتها الصيفية

نشرة السوشيال ميديا: أحمد الفيشاوي يغازل زوجته.. ونيللي كريم تنشر صورة من الإجازة الصيفية

أورتيجا: أوكا عشرة عمر .. والانفصال بدون خلاف .. فيديو

إدوارد بصحبة محمد سامي في إجازته الصيفية.. شاهد

ترشيحاتنا

احم نفسك من خطر المطاعم .. إليك طريقة عمل دجاج البروستد في المنزل

خبير لوائح: الزمالك لا يستطيع التوجه بمفرده للمحكمة الرياضية بشأن لقب القرن

رئيس نادي الترسانة: الزمالك من حقه المطالبة بلقب نادي القرن.. وأطالب بغلق السوشيال ميديا

نشرة السوشيال ميديا .. ميدو يشارك جمهوره بصورة كوميدية.. رانيا يوسف تدعم عمرو السولية

هل للتحرش مبرر .. الحبيب على الجفري يوجه رسالة قوية للرجال .. فيديو

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يفضح ضابط مخابرات قطري.. طاهر محمد بديل صلاح في المنتخب.. وكهربا يشعل السوشيال بصورة مع الخطيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الورود الملونة والقماش المنقط .. نصائح بغدات جوربانوف لموضة صيف 2020

طريقة عمل كيكة بسبوسة.. خطوة بخطوة

بأقل تكلفة.. وصفة سحرية لـ نسف الدهون