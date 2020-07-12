عميد علوم القاهرة يتفقد امتحانات الفرق النهائية

أعلن الدكتور عبد الحميد وجدي المناوي، عميد كلية العلوم جامعة القاهرة، انطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني للطلاب المستوى الرابع بالكلية، حيث تعقد الامتحانات بمدرجات ومعامل الكلية، من اليوم وحتى ١٩ أغسطس ٢٠٢٠.









واطمأن المناوي على مدى جاهزية جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقًا للدليل الاسترشادي للوقاية من فيروس كورونا، والذي أعدته جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت.

















وبدأ المناوي جولته التفقدية باستقبال الطلاب أمام المبنى الرئيسي للكلية، للاطمئنان على صحتهم والأخذ بمقترحاتهم، لتذليل جميع العناصر المعادلة للمساعدة عليهم في بذل المزيد من الجهد والعطاء، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح، كما تم الاطمئنان على جاهزية عمل بوابات التعقيم داخل بهو الكلية بالمبنى الرئيسي للكلية، وكذلك تم التأكد من جاهزية عمل أجهزة الكشف الحراري، والتنبيه على موظفي الأمن من أجل تنظيم عملية الدخول والخروج من الطلاب وفق الضوابط والاشتراطات الصحية .









جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرر عقد امتحانات حضورية تحريرية لطلاب المرحلة النهائية البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا، من الأول من يوليو، على أن تبدأ أعمال الامتحانات بجميع الجامعات والمعاهد، ويترك لمجالس الجامعات اعتماد المواعيد والجداول وفقا لظروف كل جامعة على حدة، مع مد العام الجامعي حتى 15 سبتمبر المقبل.









