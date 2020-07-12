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رياضة

الخطيب يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد إهانة رئيس الزمالك للبلد ومؤسساتها

الأحد 12/يوليه/2020 - 12:17 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
لقي عامل مصرعه قبل وصوله إلى مستشفي سوهاج الجامعي، إثر تناوله حبوب حفظ الغلال بطريق الخطأ.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا بورود إشارة من مستشفي سوهاج الجامعي لمركز المراغة، بوصول "رأفت. ع"، 33 عاما، عامل، مقيم بناحية بهاليل الجزيرة دائرة المركز، جثة هامدة، ادعاء تناول أقراص مجهولة.


وبسؤال شقيقه "عاطف. ع"، 31 عاما، عامل، يقيم بذات الناحية قرر أنه أثناء تواجد شقيقه المذكور بالمنزل تناول أقراصا سامة تستخدم لحفظ الغلال عن طريق الخطأ، مما أدى لحدوث إصابته التي أودت بحياته، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.


تحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بدفن الجثة.


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