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اقتصاد

بدأ بالميكروباص والمينى باص .. شعبة النقل تحدد موعد الانتهاء من تحويل السيارات للعمل بالغاز

الأحد 12/يوليه/2020 - 07:32 م
ميكروباص
ميكروباص
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ولاء عبد الكريم
قال سمير علام نائب رئيس شعبة النقل باتحاد الصناعات إن الفترة المقبلة ستشهد الانتهاء من تصنيع السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى، نظرا لبدء المصانع حاليا بوضع خطة إحلال الغاز الطبيعي بديلا عن السولار. 

أضاف علام فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، ان السيارات التى سيتم البدء فى العمل بـــ الغاز الطبيعى بدلا من السولار ستكون الميكروباص والمينى باص، لافتا إلى أنه خلال عام تقريبا سيتم تنفيذ تلك الخطة.

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لفت  نائب رئيس شعبة النقل بغرفة باتحاد الصناعات إلى أن الشعبة عقدت عدة اجتماعات بهذا الشأن مع أعضائها لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ خطة الإحلال المقترحة. 

أشار علام الى إن بعض المصانع بدأت من ديسمبر الماضي خطة إحلال مركبات النقل (وتشمل الميكروباصات والميني باص) لتعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار والبنزين، لتصبح جميع مركبات النقل تعمل بالغاز الطبيعي بنهاية 2021.
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