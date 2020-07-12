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سيارات

نصائح مهمة للحفاظ على طرمبة الوقود و محرك السيارة

الأحد 12/يوليه/2020 - 07:02 م
نصائح هامة للحفاظ
نصائح هامة للحفاظ على طرمبة الوقود
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اشرف عطية
تعتبر طرمبة البنزين من أهم الأجزاء في السيارة، حيث تعمل على ضخ البنزين من خزان الوقود إلى المحرك ليستطيع التحرك وفي حال تعطلها فيصاب المحرك بالشلل التام ولا يستطيع الحركة ففي هذا السياق نطرح عليكم هذا الموضوع .

نصائح للحفاظ على طرمبة الوقود في السيارة :

1- قم بتزويد السيارة بالوقود قبل ان يصل المؤشر للربع حتى لا تضطر المضخة إلى سحب البنزين من قاع الخزان، حيث يكون البنزين ممتلئ الأوساخ والشوائب مما قد يسبب انسداد المضخة وتلفها علي المدي الطويل .

2- قم بغلق المحرك عند التزود بالبنزين، لأنه عند ضخ البنزين في الخزان يحدث تعكر للبنزين بسبب الشوائب المترسبة أسفل الخزان، مما يجعلها تطفو على السطح، وبسبب تشغيل المحرك فإن المضخة قد تسحب هذه الأوساخ وتسد الطرمبة .

3- قم بالتنبيه على عامل المحطة عدم إدخال كامل مسدس البنزين في الخزان والضغط بشدة، حتى لا تؤدي عملية الدفع الشديد إلى ارتفاع الشوائب وتدخل فى المضخة وتتلفها .

4- قم بصيانة وتنظيف صفاية البنزين والقيام باستبدالها إذا تهالكت لأن انسدادها يؤدي إلى الضغط على المضخة، وتصعب من مهمتها في سحب البنزين للمحرك .

5- تجنب المحطات الكجهولة  ولا تقوم بالتزود بالبنزين إلا من المحطات الشهيرة والتي تقوم بعملية تنظيف دائمًا لخزانات الوقود لديها من الصدأ والشوائب مما يحافظ علي سيارتك .

6- استعمل البنزين الذي يتمتع باوكتان مرتفع فهو مفيد جدًا خلال عملية الاحتراق ويقلل من أعطال مضخة البنزين مثب بنزين 95 .

7- قم تغيير فلتر البنزين بصورة مستمرة وفي مواعيده، حتى لا تتسرب الرواسب والأوساخ إلى المضخة وتعرضها للتلف السريع و تقوم بتلف المحرك ايضا .


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