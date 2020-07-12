لمناقشة الخطوات التنفيذية لمسجد التجلي بسانت كاترين.. وزير الأوقاف يلتقي محافظ جنوب سيناء الثلاثاء

يلتقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف باللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الثلاثاء المقبل؛ لمناقشة الخطوات التنفيذية لإنشاء مسجد التجلي بالوادي المقدس بسانت كاترين , والذي سيتم تنفيذه مشاركة بين وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء وبما يتناسب و قيمة وأهمية المنطقة.





ياتي ذلك في إطار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير مدينة ومنطقة سانت كاترين بما يليق بمكانتها وقيمتها الدينية والتاريخية.





أكدت وزارة الأوقاف، أنه في إطار تنفيذ البرامج التدريبية للإدارة العامة للتدريب، انطلقت الدورة الثانية للتدريب عن بُعد، عبر تقنية zoom، ويشترك فيها 100 إمام من محافظتي كفر الشيخ والفيوم، ويحاضر بها الدكتور هاني تمام، مدرس الفقه في كلية الدراسات العربية والإسلامية بالقاهرة.





وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، أن الدورة تتضمن محاضرات الدورة مناقشات علمية حول كتاب الكليات الست، وهو يبين أن عدد الكليات وترتيبها إنما هو نتاج رؤية العلماء والمجتهدين لما يجب الحفاظ عليه باعتباره أمرًا ضروريًا، وأن الأمر متسع للاجتهاد في عددها وترتيبها كونهما اجتهادًا بشريًا، وليس قرآنًا ولا سنة.





وتهدف الدورة إلى بيان أن الحفاظ على الوطن لا يقل أهمية عما ذكره العلماء من الكليات الأخرى ؛ إذ لا يوجد وطني شريف لا يكون على استعداد لأن يفتدي وطنه بنفسه وماله.



