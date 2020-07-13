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رياضة

يحصل على 33 مليون جنيه سنويا.. وكيل فرجاني ساسي يعرضه على الأهلي وبيراميدز حال فشل التجديد للزمالك

الإثنين 13/يوليه/2020 - 12:17 ص
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
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عمرو ابوبكر
قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسئولي نادي الزمالك بدأوا المفاوضات مع التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق، من أجل تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل؛ ما يمنحه الحق في التوقيع لأي نادٍ آخر في فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وأكد عمر ربيع ياسين، في تصريحات متلفزة ببرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن ساسي متمسك بالبقاء مع الزمالك في الفترة المقبلة خصوصًا بعد التألق الكبير والجماهيرية التي يتمتع بها اللاعب لدى جمهور الزمالك. 

وتابع "وكيل اللاعب عرض على مسئولي الأهلي وبيراميدز إمكانية التعاقد مع ساسي عقب نهاية عقده في محاولة منه لتسويق اللاعب وضمان حصوله علي نفس المقابل المادي الذي يحصل عليه حاليًا من الزمالك".

وأتم "ساسي يحصل سنويًا من الزمالك علي حوالي 33 مليون جنيه".
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