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فن

سمية الخشاب تطالب بعمل مسلسلات درامية تخدم المجتمع

الإثنين 13/يوليه/2020 - 02:17 ص
سمية الخشاب
سمية الخشاب
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مصطفى كرم

طالبت الفنانة سمية الخشاب صناع الدراما المصرية، بالاتجاه نحو المسلسلات التي تخدم المجتمع وتعزز من قيمه.


ونشرت سمية الخشاب مقطع فيديو عبر حسابها بإنستجرام وهي تتحدث عن مسلسل "الحقيقة والسراب" الذي قامت ببطولته، مشيرة إلى أن المسلسل قدم رسالة للمجتمع، وظهر ذلك من خلال شكر جمهورها على دورها. 


وقالت سمية الخشاب، "لما كانوا بيقابلوني ناس في الشارع واعجبوا بالمسلسل وكانوا بيشكروني ان عملت المسلسل ده  والهدف منه هي علاقة الحما بزوجة ابنها".


وشاركت مؤخرا سمية الخشاب في مسرحية يا «تصيب يا تخيب» بطولة أحمد آدم، سمية الخشاب، سامح حسين، حجاج عبد العظيم، مروة عبد المنعم، مصطفى هريدى، وهى من تأليف محمد نبوي وعلاء حسن، موسيقى وألحان هيثم الخميسي وإخراج محسن رزق.


سمية الخشاب: المتحرشون مرضى نفسيين


وكانت سمية الخشاب قد صدر ضدها حكم غيابي بالحبس 3 سنوات بعد رفع طليقها المطرب أحمد سعد عليها قضية لتوقيعها على شيك بدون رصيد قيمته مليون جنيه.

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