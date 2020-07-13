تركيا ترسل 356 مرتزقة سوريين جديد إلى ليبيا

كشفت مصادر ليبية إلى فضائية العربية السعودية عن تهريب تركيا لعدد كبير من المرتزقة السورييين في ليبيا.





فقالت المصادر إن ليبيا، شهدت وصول 356 مرتزقة سوري إلى الأراضي الليبية.





وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مواصلة إرسال تركيا لمرتزقة سوريين إلى الأراضي الليبية.





وقال المرصد السوري في آخر إحصاء له إن تركيا أرسلت ما يقرب من 15 ألفا و800 مرتزق سوري إلى ليبيا.





واعتبر الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن الـأمور باتت خارج السيطرة ، داعيا الى تحرك عاجل لحماية المصالح الليبية من الضياع، في ظل وجود مرتزقة من تركيا يزيدون الأمور اشتعالا وتدهورا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.