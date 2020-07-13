AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تركيا ترسل 356 مرتزقة سوريين جديد إلى ليبيا

الإثنين 13/يوليه/2020 - 07:57 ص
صدى البلد
Advertisements
القسم الخارجي
كشفت مصادر ليبية إلى فضائية العربية السعودية عن تهريب تركيا لعدد كبير من المرتزقة السورييين في ليبيا. 

فقالت المصادر إن ليبيا، شهدت وصول 356 مرتزقة سوري إلى الأراضي الليبية. 

وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مواصلة إرسال تركيا لمرتزقة سوريين إلى الأراضي الليبية. 

وقال المرصد السوري في آخر إحصاء له إن تركيا أرسلت ما يقرب من 15 ألفا و800 مرتزق سوري إلى ليبيا. 

 واعتبر الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن الـأمور باتت خارج السيطرة ، داعيا الى تحرك عاجل لحماية المصالح الليبية من الضياع،  في ظل وجود مرتزقة من تركيا يزيدون الأمور اشتعالا وتدهورا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المرصد السوري يكشف حجم مرتزقة أردوغان في ليبيا

بينهم أطفال.. تحركات مريبة لمرتزقة من ليبيا إلى سوريا.. تفاصيل

بينهم 300 طفل.. تركيا تواصل نقل المرتزقة إلى ليبيا

الضربات تتوالى.. عودة آلاف المرتزقة السوريين من ليبيا إلى بلادهم

الأمم المتحدة تدعو إلى تحرك دولي لإنهاء وجود مرتزقة أردوغان بليبيا

المرصد السوري يؤكد استمرار إرسال مرتزقة سوريين إلى ليبيا

ترشيحاتنا

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين ١٣-٧-٢٠٢٠

الدولار يواصل السقوط أمام الجنيه.. أسعار العملات في البنوك اليوم الاثنين 13-7-2020

بعد إعلانه اعتزال التمثيل مؤقتًا.. الجمهور يبحث عن لطفي لبيب

هل يجوز للزوجة أن تخفي مرضها عن زوجها؟.. دار الإفتاء ترد

مرتضى منصور: أنا من كنت أرفض عمل مداخلات هاتفية على شاشة الزمالك

عقب وقوع انفجار.. حريق ضخم على سطح سفينة حربية أمريكية.. فيديو

AdvertisementS

قطع المياه عن 8 المناطق بالقاهرة لمدة 15 ساعة.. اعرف السبب

العظمى 42 على هذه المناطق.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين

بعد تصريحات محمد وزيري الجريئة.. الجمهور يطارد هيفاء وهبي

تتنبأ بالخطر وأبوابها من طبقات عازلة.. مواصفات سيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

الزفاف القاتل.. فقدوا والدهما ودمر المعازيم

الدولار يواصل السقوط أمام الجنيه.. أسعار العملات في البنوك اليوم الاثنين 13-7-2020

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين ١٣-٧-٢٠٢٠

دعاء الوضوء يبيض وجهك يوم القيامة.. ردده عند غسل اليدين

فيروس كورونا يظل في الهواء لهذه المدة.. تفاصيل

أخبار الفن| بـ الفيديو .. لطفي لبيب: ادعولي ربنا يشفيني .. ياسمين صبري تتصدر تويتر لهذا السبب

حدث ليلا..أزمة جديدة في الزمالك بعد الفيديو المسرب.. لطفي لبيب يعتزل التمثيل مؤقتا.. تطور جديد في قضية فتاة الدقهلية

أخبار الرياضة.. فايلر يقرر إلغاء معسكر الأهلي .. ومرتضى منصور يلوم الخطيب ويصف بلاغه بـ السقطة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أصفر.. أروى تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

قلاع وحصون بنى مالك بالسعودية تتحول للوحات جمالية تاريخية تجمع بين عراقة الماضي وجمال المكان

تتنبأ بالخطر وأبوابها من طبقات عازلة.. مواصفات سيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان