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أخبار العالم

ارتفاع إصابات كورونا في سوريا إلى 417 حالة

الإثنين 13/يوليه/2020 - 09:24 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 417 ووفاة 3 حالات.

وتتركز أعلى نسبة إصابات بكورونا، في سوريا، في العاصمة السورية دمشق، ثم محافظة ريف دمشق، فيما وصل العدد الإجمالي الذي يعلنه النظام للمصابين بكورونا، وفي آخر إحصائية له، ليل الأحد، الى 394 إصابة و16 حالة وفاة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد أكد وجود مصابين بكورونا، في محافظة اللاذقية، منذ شهر أبريل الماضي، حيث أكدت مصادره 26 إصابة مؤكدة في اللاذقية، وحدها، فيما بلغت عدد الإصابات في محافظة طرطوس المتوسطية، 16 إصابة، بحسب تأكيد المرصد.

في السياق نفسه، يعيش أهالي محافظة اللاذقية المتوسطية، حالة من القلق والترقب والذعر، بعد تأكد أنباء إصابة عدد من أبناء المحافظة بكورونا، وأعلن، الأحد، عن إصابة ثلاثة من الكوادر الطبية، في مستشفى النور، شرقي "جبلة" التابعة للاذقية، بكورونا، انتقلت إليهم العدوى، بعد استقبال المستشفى لمصاب بالفيروس.
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