ارتفاع إصابات كورونا في سوريا إلى 417 حالة

أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 417 ووفاة 3 حالات.





وتتركز أعلى نسبة إصابات بكورونا، في سوريا، في العاصمة السورية دمشق، ثم محافظة ريف دمشق، فيما وصل العدد الإجمالي الذي يعلنه النظام للمصابين بكورونا، وفي آخر إحصائية له، ليل الأحد، الى 394 إصابة و16 حالة وفاة.





وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد أكد وجود مصابين بكورونا، في محافظة اللاذقية، منذ شهر أبريل الماضي، حيث أكدت مصادره 26 إصابة مؤكدة في اللاذقية، وحدها، فيما بلغت عدد الإصابات في محافظة طرطوس المتوسطية، 16 إصابة، بحسب تأكيد المرصد.



