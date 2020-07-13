أثيوبيا خطر علينا .. الأورمو يصرخون من فرنسا ويطالبون بتغيير سياسي شامل في دولتهم

واحتشد عدد من الاورومو الموجودين بالعاصمة الفرنسية اليوم الاثنين، في وهو موقع رئيسي للمظاهرات في العاصمة الفرنسية، بالقرب من رمز الباستيل - معلنين غضبهم. بلاس دي لا ريبابليك واحدة من أكبر الساحات في العاصمة بأكثر من 33000 متر مربع -









وكُتب الاثيوبيون المحتجون على اللافتات مطالبهم بـ "تحرير جميع السجناء السياسيين" و "أبي أحمد ديكتاتور" و "العدالة لهاتشولو".









في اليوم التالي لحادث مقتله بالرصاص في العاصمة أديس أبابا ، تجمعت حشود من المتظاهرين في العديد من المدن الكبرى - خاصة في منطقة أوروميا ، التي تحيط بالعاصمة.





وسرعان ما اندلعت أحداث العنف، حيث قتل 239 شخصًا على الأقل في الاحتجاجات التي هزت إثيوبيا الأسبوع الماضي، وفقًا لشرطة البلاد.





وقالت السلطات إن بعض الأشخاص قتلوا خلال الحملة الأمنية بينما قتل آخرون في اشتباكات بين مجموعات عرقية مختلفة، و ألقي القبض على أكثر من 3500 مشتبه فيه.





وكان الأورومو الذين تظاهروا في باريس قلقين بشأن هذه الحملة وعبروا عن دعمهم لتغيير سياسي شامل في دولتهم.





وقال موسى، وهو مهاجر من إثيوبيا يبلغ من العمر 25 عامًا: "نحتاج إلى المساواة والعدالة في بلدنا".





الجدير بالذكر أن بيانًا من الجمعية المنظمة للمظاهرة قال إن هونديسا قُتل "بناء على أوامر حكومية"، بدافع من حقيقة أنه "أورومو"، ومنذ ذلك الحين كان هناك تطور في القضية.





وقال المدعي العام الإثيوبي، أبيبيك أبيبي، إن "اغتيال هونديسا كان يقصد به أن يكون غطاء للاستيلاء على السلطة" دون تقديم تفاصيل.





ويعتبر أبي أحمد هو نفسه من عرق الأورومو، لكن المجتمع الاثيوبي منقسم، وفقا لما يراه المتخصص في شئون إثيوبيا، رينيه ليفورت الذي قال إن "هناك حرب أهلية تدور داخل مجموعة أورومو في الوقت الحالي".





وأضاف ليفورت "هناك من يدعم ابي أحمد ومن يحمل السلاح ضد الحكومة".





وفي ميدان الاحتجاجات الرئيسي في باريس، جادلت إحدى المتظاهرات والتي ذكرت اسمها "دنيا" قائلة إن "أبي أحمد لم يفعل ما يكفي لـ عرقه الاورومو" مضيفة "اعتقدنا أن أبي أحمد دعم قضيتنا لأنه أورومو، ولكن خلال العام الماضي أصبحت إثيوبيا دولة خطرة جدا علينا".





وأضافت فيسيها تيكل، باحثة لدى منظمة العفو الدولية بشأن إثيوبيا، أن هذا جزء من "قمع لحقوق الإنسان الأوسع نطاقًا، ويؤثر على الجميع في البلاد".





وقال ليفورت، إن إثيوبيا تصبح "أكثر فأكثر نظامًا استبداديًا"، مشيرا على وجه الخصوص إلى "آلاف السجناء السياسيين المحبوسين في جميع أنحاء البلاد" مضيفا أن "الصحافة التي بدأت في فرض الرقابة على نفسها".



