أثيوبيا خطر علينا .. الأورمو يصرخون من فرنسا ويطالبون بتغيير سياسي شامل في دولتهم

شهدت إثيوبيا اضطرابات خطيرة منذ مقتل المغني الأورومو هاشالو هونديسا بالرصاص في نهاية يونيو الماضي، حيث أدان عرق الأورومو تهميشهم داخل بلد يقول العديد من الخبراء أنه يعيش تحت سطوة نظام استبدادي مرة أخرى - على الرغم من انتخاب رئيس الوزراء الحائز على جائزة نوبل للسلام الوزير أبي أحمد في 2018، ما ادى الى امتداد نيران غضب الأورومو لعدد من العواصم العالمية منها اليوم ما يدور في باريس من احتجاج للجالية الاثيوبية على القمع الممارس ضد الشعب في اثيوبيا.
واحتشد عدد من الاورومو الموجودين بالعاصمة الفرنسية اليوم الاثنين، في بلاس دي لا ريبابليك واحدة من أكبر الساحات في العاصمة بأكثر من 33000 متر مربع - وهو موقع رئيسي للمظاهرات في العاصمة الفرنسية، بالقرب من رمز الباستيل - معلنين غضبهم.
وكُتب الاثيوبيون المحتجون على اللافتات مطالبهم بـ "تحرير جميع السجناء السياسيين" و "أبي أحمد ديكتاتور" و "العدالة لهاتشولو".
ونظمت المظاهرة ردا على مقتل المغني الشعبي هاشالو هونديسا، والذي اعتبر صوتا لشعب أورومو في السياسة الإثيوبية.
في اليوم التالي لحادث مقتله بالرصاص في العاصمة أديس أبابا، تجمعت حشود من المتظاهرين في العديد من المدن الكبرى - خاصة في منطقة أوروميا، التي تحيط بالعاصمة.
وسرعان ما اندلعت أحداث العنف، حيث قتل 239 شخصًا على الأقل في الاحتجاجات التي هزت إثيوبيا الأسبوع الماضي، وفقًا لشرطة البلاد.
وقالت السلطات إن بعض الأشخاص قتلوا خلال الحملة الأمنية بينما قتل آخرون في اشتباكات بين مجموعات عرقية مختلفة، وألقي القبض على أكثر من 3500 مشتبه فيه.
وكان الأورومو الذين تظاهروا في باريس قلقين بشأن هذه الحملة وعبروا عن دعمهم لتغيير سياسي شامل في دولتهم.
وقال موسى، وهو مهاجر من إثيوبيا يبلغ من العمر 25 عامًا: "نحتاج إلى المساواة والعدالة في بلدنا".
الجدير بالذكر أن بيانًا من الجمعية المنظمة للمظاهرة قال إن هونديسا قُتل "بناء على أوامر حكومية"، بدافع من حقيقة أنه "أورومو"، ومنذ ذلك الحين كان هناك تطور في القضية.
وقال المدعي العام الإثيوبي، أبيبيك أبيبي، إن "اغتيال هونديسا كان يقصد به أن يكون غطاء للاستيلاء على السلطة" دون تقديم تفاصيل.
ويعتبر أبي أحمد هو نفسه من عرق الأورومو، لكن المجتمع الاثيوبي منقسم، وفقا لما يراه المتخصص في شئون إثيوبيا، رينيه ليفورت الذي قال إن "هناك حرب أهلية تدور داخل مجموعة أورومو في الوقت الحالي".
وأضاف ليفورت "هناك من يدعم ابي أحمد ومن يحمل السلاح ضد الحكومة".
وفي ميدان الاحتجاجات الرئيسي في باريس، جادلت إحدى المتظاهرات والتي ذكرت اسمها "دنيا" قائلة إن "أبي أحمد لم يفعل ما يكفي لـ عرقه الاورومو" مضيفة "اعتقدنا أن أبي أحمد دعم قضيتنا لأنه أورومو، ولكن خلال العام الماضي أصبحت إثيوبيا دولة خطرة جدا علينا".
وأضافت فيسيها تيكل، باحثة لدى منظمة العفو الدولية بشأن إثيوبيا، أن هذا جزء من "قمع لحقوق الإنسان الأوسع نطاقًا، ويؤثر على الجميع في البلاد".
وقال ليفورت، إن إثيوبيا تصبح "أكثر فأكثر نظامًا استبداديًا"، مشيرا على وجه الخصوص إلى "آلاف السجناء السياسيين المحبوسين في جميع أنحاء البلاد" مضيفا أن "الصحافة التي بدأت في فرض الرقابة على نفسها".
كما ندد المتظاهرون في باريس بهذه الانتهاكات، والقمع في اثيوبيا حيث تم قطع الإنترنت منذ 30 يونيو، وقال موسى: "لا نعرف كيف هي أحوال عائلاتنا" .. وأضافت دنيا "لا نعرف ما يجري في إثيوبيا من يوم لآخر".
ولم يكن ابي أحمد دائمًا شخصية خلافية، وفي أبريل 2018، كان ينظر إلى فوزه الانتخابي على أنه يبشر بعالم جديد شجاع - مع إطلاق سراح الآلاف من السجناء، ورفع الحظر المفروض على أحزاب المعارضة حتى الآن وإلغاء القوانين غير الليبرالية.
وتتويجا لكل ذلك، مُنح أبي جائزة نوبل للسلام لعام 2019 لإبرام اتفاق سلام لإنهاء الصراع الطويل الأمد مع إريتريا المجاورة.
لكن أول زعيم أورومو حديث في إثيوبيا فشل في الحفاظ على الشعبية المتزايدة التي ميزت فترة شهر العسل الذي قضاه في السلطة، خاصة بين مجموعة أورومو العرقية.
وقال ليفورت: "لم يفعل أحمد شيئًا لمنع البلاد من التمزق بسبب النزاعات العرقية، هدفه الرئيسي هو تأكيد سلطته"