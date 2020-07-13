وكيل وزارة الصحة بمطروح يتابع الخدمات الصحية بمستشفى مارينا

تفقد الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح مستشفى مارينا بمدينة العلمين، للاطمئنان على تقديم خدمة طبية متميزة واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا كوفيد ١٩.





حيث كان في استقباله الدكتور شريف الملواني مدير المستشفى والفريق الطبي للمستشفى.





وتفقد البلتاجى أقسام المستشفى المختلفة موجها برفع درجة الاستعداد لاستقبال أى حالات طارئة خاصة خلال موسم الصيف.









وأكد وكيل وزارة الصحة بمطروح استمرار قيام الفرق الوقائية والرعاية الأساسية بتوزيع الأدوية على المخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد عن طريق توصيل الأدوية للمنزل لخضوعهم للعزل المنزلي.





واشار الى قيام مديرية الصحة باتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بلجان الثانوية العامة حفاظا على أبنائنا الطلبة، حيث قامت الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية حرصا على سلامة الطلاب.