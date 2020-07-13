ممارسة الرياضة.. 6 نصائح تساعدكِ في التخلص من آلام الدورة الشهرية

قالت الدكتورة سهام سوقية، استشارية تغذية، إن التقلصات جزء طبيعي جدًا من فترة الحيض الشهري، ولكنها قد تمنع البعض من ممارسة أنشطتهم اليومية مثل الدراسة أو العمل، لذلك سنقدم لكى مجموعة من النصائح التى تساعدك فى التخفيف من آلام الدورة الشهرية





-استخدام أكياس الماء الدافئة أو كمادات ماء دافئ ، من خلال وضعها أسفل البطن أو أسفل الظهر أو حتى يمكن الاستحمام بماء دافئ، فالحرارة تحفز تدفق الدم وتريح نسيج عضلة الرحم بالتالي يخف الألم نوعًا ما.





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-وضع الوسادة أسفل الركبتين بعد التمدد على الظهر أو التمدد على الجانب مع ضم الركبتين إلى الصدر، حيث يقلل هذا الوضع من توتر عضلات الظهر.





-ممارسة تمارين رياضية خفيفة تساعد على زيادة معدل تدفق الدم بالتالي تساهم في التخفيف من التقلصات

كالمشي الخفيف.





- التخفيف من تناول الأغذية المالحة لأنها تزيد من التورم والانتفاخ وبالتالي يرتفع معدل التقلصات.





-الاهتمام بالغذاء الصحي مثل الخضار والفاكهة يسهم في منح النساء الراحة خلال أيام الدورة الشهرية حيث يعمل بعضها كمضادات للالتهاب.





- الابتعاد عن التدخين والتخيف من شرب المنبهات لأنها تزيد من حدة الألم مثل: الشاي والقهوة.





- تناول المشروبات الدافئة مثل البابونج ومغلي النعناع الأخضر فتساعد في تخفيف الآلام.





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وأضافت سهام سوقية، أن أهم الأغذية التي تقلل من ألم الحيض وتدعم الصحة هما الأسماك، الأغذية الغنية بالكالسيوم، اللوز، الخضراوات الورقية الداكنة ولا بد من شرب الماء بكميات كافية لأنه يساهم في تخفيف الانتفاخ الذي يزيد من حدة الأعراض بالأخص لبعض النساء التي تعاني في فترة الحيض من الإسهال أو القيء فيجب أن يتم تعويض هذا الفقد من السوائل كي لا يحدث جفاف بالجسم وتقدر الكمية المناسبة لشرب الماء وسطيا 8 أكواب ماء يوميًا.