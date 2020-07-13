AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

استشارى مناعة يكشف سر انخفاض منحنى إصابات كورونا

الإثنين 13/يوليه/2020 - 02:36 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
هاجر إبراهيم
قال الدكتور محمود الأنصاري، استشاري المناعة والكائنات الدقيقة، إنه لا بد من وجود خطأ بشرى أدى إلى انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الفيروسات لا تنتقل من نفسها.

وأضاف "الأنصارى" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc masr2"، أن أعداد إصابات أو وفيات فيروس كورونا فى الانخفاض، موضحا أن السبب فى ذلك هو أن فعاليته على إحداث المرض قد قلت، مما أدى إلى ضعفه، بالإضافة إلى التزام المواطنين بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها الحكومة.

وتابع أن سر انتهاء الفيروس تتلخص فى تصليح منحنى الإصابات لفترات زمنية طويلة، لافتا إلى أنه بمجرد انتقاله من شخص إلى آخر يقل تأثيره ويضعف تدريجيا، حيث إن مصر قد حققت هذا المبدأ.

وأكد أن عائلة الكورونا لا تصيب الإنسان من الأساس، بل هى فيروسات تنتقل من الأساس فى البيئة البرية والحيوانات، وعلى رأسها الوطاويط والقطط البرية والثعالب.

وأشار إلى أن الخفافيش تحمل فى طياتها 5000 نوع من الكورونا، لافتا إلى أن سبب نقلها للإنسان بسبب تغييره مسار الطبيعة وأكل تلك الخفافيش، مؤكدا بأن العالم قد يرى فيروس كورونا ضعيفا عبر سنوات، حيث إنه يعتبر ناتجا عن سلوك بشري بحت.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فطارك عندنا .. طاجن جمبري بالبطاطس والباذنجان والحلو خوخ بالآيس كريم

تعرفي على طريقة عمل مكرونة بالسي فوود.. فيديو

طريقة عمل كفتة داوود باشا.. فيديو

الكوسة بالبشاميل على طريقة الشيف توتا مراد.. فيديو

زي المحلات.. طريقة عمل صدور الفراخ بالموتزاريلا مع الشيف توتا مراد

أوفر وأحلى.. طريقة عمل صينية السمان مع الشيف توتا مراد.. فيديو

ترشيحاتنا

سيدة تستخدم تطبيق تيك توك لكشف غموض جريمة وقعت منذ 20 عامًا.. اعرف القصة

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين ١٣-٧-٢٠٢٠

ضمن مشروع زراعي صناعي بـ المنيا.. تدشين أكبر مصنع للسكر في العالم

أطباء يحذرون: الشفاء من كورونا لا يعني أنك غير معرض للإصابة مرة أخرى

معنى الكلالة في الميراث وحكمها..على جمعة يوضح " فيديو"

ببنطلون ممزق من الركبة.. حلا شيحة تتألق بإطلالة كاجوال مميزة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رومانسية بـ تباعد| الآلاف يشهدون حفل زفاف مصابيَن بمتلازمة داون "إنترنت"

ببنطلون ممزق من الركبة.. حلا شيحة تتألق بإطلالة كاجوال مميزة

خليك هيلثي .. أفضل أوقات تناول الطعام