استشارى مناعة يكشف سر انخفاض منحنى إصابات كورونا





وأضاف "الأنصارى" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc masr2"، أن أعداد إصابات أو وفيات فيروس كورونا فى الانخفاض، موضحا أن السبب فى ذلك هو أن فعاليته على إحداث المرض قد قلت، مما أدى إلى ضعفه، بالإضافة إلى التزام المواطنين بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها الحكومة.





وتابع أن سر انتهاء الفيروس تتلخص فى تصليح منحنى الإصابات لفترات زمنية طويلة، لافتا إلى أنه بمجرد انتقاله من شخص إلى آخر يقل تأثيره ويضعف تدريجيا، حيث إن مصر قد حققت هذا المبدأ.





وأكد أن عائلة الكورونا لا تصيب الإنسان من الأساس، بل هى فيروسات تنتقل من الأساس فى البيئة البرية والحيوانات، وعلى رأسها الوطاويط والقطط البرية والثعالب.





وأشار إلى أن الخفافيش تحمل فى طياتها 5000 نوع من الكورونا، لافتا إلى أن سبب نقلها للإنسان بسبب تغييره مسار الطبيعة وأكل تلك الخفافيش، مؤكدا بأن العالم قد يرى فيروس كورونا ضعيفا عبر سنوات، حيث إنه يعتبر ناتجا عن سلوك بشري بحت.