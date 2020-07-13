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فن

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يدعم ملف سد النهضة

الإثنين 13/يوليه/2020 - 02:24 م
سيد فؤاد
سيد فؤاد
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أحمد إبراهيم
وقع مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية متمثلا في رئيسه السيناريست سيد فؤاد ومديرته المخرجة عزة الحسين علي بيان شعبي عن ملف المفاوضات بين دول وشعوب حوض النيل وكان قد وقع عليه عدد كبير من المثقفين والمعنيين من الأفارقة إنماء للروح الإفريقية والتكامل بين شعوب القارة من أجل مستقبل أفضل، وأهمية التمسك بالقيم والمبادئ التي أرساها الآباء المؤسسون لمنظمة الوحدة الإفريقية فور إعلان تدشينها.

وقال سيد فؤاد : نجن متحمسون لهذا البيان ولذلك وقعنا عليه وهو بيان مهم لأنه يدعو كل المهتمين بالشأن الافريقي ومن هم لهم علاقات بالقارة الأفريقية أن يضموا صوتهم لهذا البيان وسوف نرسله كمهرجان له شبكة علاقات كبيرة في القارة لكل الضيوف الذين حضروا المهرجان علي مدار دوراته التي تمتد لـ 10 سنوات فلدينا ما يزيد علي 1500 ضيف .

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وأضافت عزة الحسيني : نحن ندعم هذا البيان والمبادرة المدنية لأنه بيان موضوعي جدا ويثبت حقوق مصر وأنها لا تجنح الي الحرب او الشر مع جذورها الافريقية ولكن المياه هي حياة مصر وعلي الشعوب الافريقية الصديقة ان تتفهم ذلك.
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