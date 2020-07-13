خطيرة.. كل ما تريد معرفته عن أغنية رامي صبري الجديدة

حدد النجم رامي صبري موعد طرح أغنيته السينجل الجديدة "خطيرة"، وسيكون في غضون أيام قليلة من الآن.





وعلم صدى البلد من مصدر خاص أن رامي صبري انتهي من تصوير بوستر الأغنية التي يتماشى مع الأجواء الصيفية، لافتا إلى أنه سيتم طرح بوستر الدعائي للاغنية قبل طرحها بـ اربعة أيام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





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وأشار المصدر إلى أن "خطيرة" أغنية سوف تعيش مستمعيها حالة الصيف والبهجة، مشيرا الى أن رامي اعتاد طرح أغاني سينجل في الموسم الصيفي.







أغنية خطيرة من كلمات تامر حسين وألحان رامي صبري وتوزيع عزيز الشافعي، ومن إنتاج رامي صبري.



