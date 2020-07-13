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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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رئيس التحرير
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حوادث

أخبار الحوادث | صورة الطفلة المشنوقة بسبب اليوتيوب.. وابن عاق يهدد والديه بالقتل والاستيلاء على منزلهما

الإثنين 13/يوليه/2020 - 03:41 م
اخبار الحوادث
اخبار الحوادث
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قسم الحوادث
نشر قسم الحوادث في موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية، جاء أبرزها كالآتي:

شنقتها طفلة لتقليد فيديوهات علي يوتيوب.. ننشر صورة هايدي من مسرح الجريمة
حصل "صدى البلد" على صورة الطفلة ريتاج الشهيرة ب "هايدي" والتي قامت طفلة اخرى بقتلها شنقا من مسرح الجريمة.

حكاية الابن العاق.. هدد والديه بالقتل وضربهما للاستيلاء على منزلهما
لم يرحمهما عندما توسلا إليه بعدم ضربهما، وكأنهما عدوان له وليسا أبويه، أعطياه كل الحنان فقد كان ولدا وحيدا وله شقيقتان، وعندما تزوج منذ عدة أسابيع تغير للأسوأ وأصبح الطمع طريقه للحصول على المنزل وهو عبارة عن طابقين يقيم الأب والأم بطابق وهو بالطابق الثاني.

تجديد حبس عبير بيبرس فى تهمة قتل زوجها بالبساتين
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح البساتين، حبس الممثلة عبير بيبرس 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك فى اتهامها بقتل زوجها بالبساتين.

سنها لا تسمح بتمثيل الجريمة| تسليم الطفلة المتهمة بشنق أخرى لأسرتها وتأهيلها نفسيا
قررت النيابة العامة بشمال الجيزة تسليم الطفلة المتهمة بقتل طفلة اخرى شنقا لعمتها مع أخذ تعهد عليها بحسن رعايتها مع اخضاع الطفلة للتأهيل النفسي من قبل مختصين نفسيين تابعين للمجلس القومي للامومة والطفولة وخط نجدة الطفل.

خالفوا قرار رئيس الوزراء.. ضبط القائمين على تجهيز 4 حفلات زفاف بـ الدقهلية والوادى الجديد
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 4 قضايا مخالفات لقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء بحظر الحفلات والتجمعات بمحافظتى "الدقهلية، الوادى الجديد".

بداخله 50 ألف كمامة.. ضبط مصنع لإنتاج الكمامات المغشوشة بالمنوفية
تمكن قسم مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط مصنع لتصنيع الكمامات "غير مطابقة للمواصفات الصحية وبدون ترخيص والمملوك لأحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة تلا.
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