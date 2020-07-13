أخبار الحوادث | صورة الطفلة المشنوقة بسبب اليوتيوب.. وابن عاق يهدد والديه بالقتل والاستيلاء على منزلهما

لم يرحمهما عندما توسلا إليه بعدم ضربهما، وكأنهما عدوان له وليسا أبويه، أعطياه كل الحنان فقد كان ولدا وحيدا وله شقيقتان، وعندما تزوج منذ عدة أسابيع تغير للأسوأ وأصبح الطمع طريقه للحصول على المنزل وهو عبارة عن طابقين يقيم الأب والأم بطابق وهو بالطابق الثاني.





تجديد حبس عبير بيبرس فى تهمة قتل زوجها بالبساتين

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح البساتين، حبس الممثلة عبير بيبرس 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك فى اتهامها بقتل زوجها بالبساتين. المزيد ..





سنها لا تسمح بتمثيل الجريمة| تسليم الطفلة المتهمة بشنق أخرى لأسرتها وتأهيلها نفسيا

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة تسليم الطفلة المتهمة بقتل طفلة اخرى شنقا لعمتها مع أخذ تعهد عليها بحسن رعايتها مع اخضاع الطفلة للتأهيل النفسي من قبل مختصين نفسيين تابعين للمجلس القومي للامومة والطفولة وخط نجدة الطفل. المزيد ..





خالفوا قرار رئيس الوزراء.. ضبط القائمين على تجهيز 4 حفلات زفاف بـ الدقهلية والوادى الجديد

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 4 قضايا مخالفات لقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء بحظر الحفلات والتجمعات بمحافظتى "الدقهلية، الوادى الجديد".





بداخله 50 ألف كمامة.. ضبط مصنع لإنتاج الكمامات المغشوشة بالمنوفية