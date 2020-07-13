ليس اسمها.. الإفتاء تصحح اعتقادًا خاطئًا عن العشر الأوائل من ذي الحجة

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: «هل يجوز صيام العشر الأوائل من ذي الحجة بنية القضاء؟»، عبر فيديو البث المباشر، اليوم الاثنين، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك».
وقال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يوجد شيء اسمه «صيام العشر الأوائل من ذي الحجة»، بل نقول «صيام التسع الأوائل من ذي الحجة»، لافتًا: «هذا يرجع إما إلى سبق اللسان أو موروث اخذناه خطأ».
وأوضح المستشار العلمي لمفتي الجمهورية أن الله - سبحانه وتعالي- يقول: « وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ»، ( الآيتان 2:1 من سورة الفجر) فهي إذًا ليال وليست أياما، وبالسياق تكون التسع الأوائل أو الأول من شهر ذي الحجة، مبينًا: أنه يجوز صيام التسع الأوائل من ذي الحجة بينة القضاء.