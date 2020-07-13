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مرأة

نشرة المرأة والصحة .. هؤلاء المحصنون ضد كورونا.. أسباب دهون الكبد.. طرق الوقاية من جلطة المخ

الإثنين 13/يوليه/2020 - 08:08 م
صدى البلد
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رشا عوني
نشر موقع صدى البلد العديد من الأخبار الهامة المتعلقة بالمرأة و الصحة على مدار الساعات الماضية، كذلك أهم الأخبار عن فيروس كورونا التاجي المستجد، نستعرضها في السطور التالية.. 


كشف أستاذ المناعة الروسي نيكولاي كريوتشكوف، أن هناك بعض الأشخاص المحصنين من فيروس كورونا التاجي، وهم الذين يولودون بـ مناعة فطرية، وهؤلاء لديهم فرص كبيرة تمنع نقل عدوى كورونا لهم. 

وأوضح أستاذ المناعة الروسي أن الأشخاص الذين تعافوا من عدوى الفيروسات التاجية الموسمية لديهم مناعة أيضا تحميهم من فيروس كورونا، وتحتوي أجسامهم على أجسام مضادة قوية التي تنشط المناعة ضد هذا النوع من الفيروس.


أكد الدكتور هشام الخياط أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي ، أن زيادة الدهون على الكبد تسبب تغيير شكل وأداء الكبد فيصبح لونه أصفر ويتضخم حجمه. 

وأوضح الدكتور هشام الخياط خلال لقائه في برنامج عيادة ten المذاع على قناة ten، أن الخلية الكبدية يجب ألا يزبد حجمها عن أكثر من 5% من حجم الكبد ، لكن عند زيادة هذه النسبة تصل لـ 30 % تكون دهون قليلة ، ومن 30 إلى 50 دهون متوسطة ، وأكثر من 50% تكون دهون شديدة وتؤثر على أداء الكبد . 


ظهر الفنان لطفي لبيب، في بث مباشر من خلال القناة الأولى المصرية، وصرح بأنه يعاني من جلطة في المخ تؤثر على الجانب الأيسر من جسده. 

وأشار موقع "harvard"، إلى كيفية الوقاية من جلطات المخ، من خلال السطور التالية..
1- علاج السكر

يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى إتلاف الأوعية الدموية بمرور الوقت، مما يزيد من احتمالية تشكل الجلطات داخلها

2- ممارسة الرياضة

تساهم التمارين الرياضية في فقدان الوزن وخفض ضغط الدم ، ولكنها تقف أيضًا بمفردها كمخفف مستقل لـ السكتة الدماغية.

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