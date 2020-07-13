نشرة المرأة والصحة .. هؤلاء المحصنون ضد كورونا.. أسباب دهون الكبد.. طرق الوقاية من جلطة المخ

أكد الدكتور هشام الخياط أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي ، أن زيادة الدهون على الكبد تسبب تغيير شكل وأداء الكبد فيصبح لونه أصفر ويتضخم حجمه.





وأوضح الدكتور هشام الخياط خلال لقائه في برنامج عيادة ten المذاع على قناة ten، أن الخلية الكبدية يجب ألا يزبد حجمها عن أكثر من 5% من حجم الكبد ، لكن عند زيادة هذه النسبة تصل لـ 30 % تكون دهون قليلة ، ومن 30 إلى 50 دهون متوسطة ، وأكثر من 50% تكون دهون شديدة وتؤثر على أداء الكبد .









ظهر الفنان لطفي لبيب ، في بث مباشر من خلال القناة الأولى المصرية، وصرح بأنه يعاني من جلطة في المخ تؤثر على الجانب الأيسر من جسده.





وأشار موقع "harvard"، إلى كيفية الوقاية من جلطات المخ ، من خلال السطور التالية..

1- علاج السكر