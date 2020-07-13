على متنها 127 سائحا.. مطار الغردقة يستقبل رحلة طيران من سويسرا

استقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم الإثنين، رحلة طيران قادمة من مطار سويسرا على متنها 127 سائحا، عقب قرار الحكومة المصرية بفتح المطارات بالمدن السياحية لاستقبال السياحة الخارجية.





ونفذت سلطة الطيران المدني بمطار الغردقة مجموعة الإجراءات الوقائية على رأسها وضع علامات إجبارية تلزم الركاب والمسافرين بالتباعد الاجتماعي وإلزامهم بارتداء الكمامات ووضع كاميرات حرارية للكشف على درجة الحرارة، إلى جانب وضع مواد تعقيم في جميع أماكن تواجد الركاب بصالات السفر والوصول.

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وأكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة، أن الإجراءات الاحترازية بمطار الغردقة، شملت تخصيص ممرات دخول من أمام الكاميرات الحرارية الموجودة بصالات الوصول بالمطار لبيان درجة حرارة الركاب من خلال الشاشات المتصلة بالكاميرات.





والتزام الراكب بارتداء ماسك طول الرحلة والحفاظ على التباعد بين الركاب عند صعود ونزول الطائرة، والتزام الراكب باستيفاء الإقرار الصحي قبل الصعود إلى الطائرة من مطار السفر وتقديمه إلى سلطة الحجر الصحي بمطار الغردقة الدولي.