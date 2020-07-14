تجريم الكتابة على النقود الورقية.. النواب يعدل قانون البنك المركزي.. ويوضح مميزات العملات البلاستيكية: يمكن غسلها وعمرها الافتراضي أطول

وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن اللجنة كانت ناقشت وضع عقوبة للكتابة على النقود في بداية الأمر لكن رأت أن تطبيقها صعب، في حين أن مجلس الدولة طالب بوضع عقوبة لهذا قام المجلس بإعادة النظر في الأمر.

من جانبه، قال النائب إبراهيم نظير،عضو لجنة الخطة والموازنة، بالبرلمان، إنه من الصعب تطبيق عقوبة على من يكتب على النقود الورقية نظرًا لصعوبة الوصول إلى صاحب الكتابة.واتفق معه النائب حسن السيد في ذلك، لكنه أكد في نفس الوقت أن العقوبة مجرد ردع وتقليل من الظاهرة، والتي تعد منتشرة بصورة كبيرة.

وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة، بالبرلمان، إلى ضرورة أن يكون هناك وعي من جانب المواطنين بضرورة تجنب عادة الكتابة على العملات الورقية، لاسيما وانها عاد درج عليها كثير من المواطنين.

النفود الورقية.



وأضاف النائب عمرو الجوهري، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن إصدار عملات بلاستيكية فئة 10 جنيهات، من مادة الموليمار، كما أنها تتميز بأنها تدوم 3 أضعاف العمر الافتراضي لنظيرتها الورقية ، كما أنه يعد خطوة إيجابية، لمواكبة التطورات العالمية، خاصةً وأن هناك عددًا من الدول أصدرت النقود البلاستيكية.





وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية إلى أن العملات البلاستيكية تتمتع بمميزات كثيرة، من بينها: القضاء تدريجيًا على الاقتصاد الموازي، ومحاربة تزييف العملة، والسيطرة على السوق النقدي، مضيفًا بأنه بالرغم من ارتفاع تكلفة إصدار هذه العملات، إلا أنها تعتبر عملات غير ملوثة للبيئة، كما تتمتع بعمر افتراضي أكبر من العملات الورقية".

فيروس كورونا، وبالتالي قالاتجاه إلى العملات البلاستيكية يتلاشى هذه المشكلة.



وأوضح ان العملات البلاستيكية تكلفتها منخفضة، إلى جانب عمرها الافتراضي الأطول، وذلك إذا ما قورنت بالنقود الورقية.



كما أشار إلى الدراسة الصادرة عن البنك المركزي في وقت سابق، والتي ذكرت أن "الأثر البيئي الناشئ عن دورة حياة أوراق نقدية بقيمة 3 مليارات يورو تم إنتاجها في العام 2003، يعادل الأثر البيئي الناشئ عن قيادة سيارة حول العالم بعدد 9235 مرة".

في السياق ذاته، قال النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إن صك عملات بلاستيكية فئة 10 جنيه، له إيجابيات كثيرة، منها الحفاظ على العمر الافتراضي للعملة، إضافة إلى كونها أقل عرضة لنقل التلوث، على عكسوتابع عضو مجلس النواب، ان العملات الورقية تزيد من فرص انتقال العدوى، خاصة