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محافظات

لمخالفة الإجراءات الاحترازية ..غلق 5 مقاهي وضبط 21 حالة إشغال بحملات موسعة في الإسكندرية

الإثنين 13/يوليه/2020 - 10:37 م
حملة اشغالات
حملة اشغالات
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أحمد بسيوني
شنت الأجهزة التنفيذية بحي وسط الإسكندرية، برئاسة اللواء علاء يوسف، اليوم الاثنين، حملات موسعة على المقاهي والكافيهات والمحلات للتأكد من اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

واستهدفت الحملة المرور المفاجئ للتأكد من تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية بتلك المنشآت بمنطقة باب شرق، وشوارع بورسعيد، وعلى عباس الحلواني، وأحمد قمحة، وعمر لطفي.

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وأسفرت الحملة عن غلق عدد خمس كافيهات بمعرفة إدارة رخص المحلات بالحي، بسبب عدم وجود تراخيص، وضبط عدد ٢١ حالة اشغال متنوع، وعدد ٩ اعلانات مخالفة بمعرفة إدارة اشغال الطريق بالحي.

وتم التنبيه على باقي المقاهي بالالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات سواء من الرواد او العاملين داخل المقاهي والمطاعم، فضلا عن التأكد من توافر كافة أدوات التعقيم والمنظفات، وعدم استخدام الألعاب أو الشيش والالتزام بالمواعيد.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بمتابعة مدى التزام المقاهى والمطاعم بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

لمخالفة الإجراءات الاحترازية ..غلق 5 مقاهي وضبط 21 حالة إشغال بحملات موسعة في الإسكندرية
لمخالفة الإجراءات الاحترازية ..غلق 5 مقاهي وضبط 21 حالة إشغال بحملات موسعة في الإسكندرية
لمخالفة الإجراءات الاحترازية ..غلق 5 مقاهي وضبط 21 حالة إشغال بحملات موسعة في الإسكندرية
لمخالفة الإجراءات الاحترازية ..غلق 5 مقاهي وضبط 21 حالة إشغال بحملات موسعة في الإسكندرية
لمخالفة الإجراءات الاحترازية ..غلق 5 مقاهي وضبط 21 حالة إشغال بحملات موسعة في الإسكندرية
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