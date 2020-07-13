احذروا من ارتداء هذا النوع من الأقمشة في الصيف.. البوليستر إحداها

خلال فصل الصيف نحتاج لارتداء الملابس الخفيفة والتي لا تجعلنا نشعر بالحرارة الشديدة، وأيضا تجعلنا نظهر بـ إطلالة عصرية ومميزة، لذا يجب الانتباه أثناء اختيار القطع التي نرتديها ونبتعد عن أنواع معينة من الأقمشة التي ستجعلنا نشعر بالحر الشديد في الصيف.
وعلقت الفاشون بلوجر أمل أمين، قائلة: إنه بالنسبة لـ ملابس الصيف لا يجب أن نرتدي أنواعا معينة من الأقمشة والتي تتسبب في الإحساس بالحرارة والضيق أثناء ارتدائها، مثل العرق وحدوث بعض الحساسية والتهابات الجلد.
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وأكدت أمين في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك، على تجنب ارتداء الملابس المصنوعة من الستان أو البوليستر والحرير والخشن، حيث ان هذه الأنواع من الأقمشة تزيد من الإحساس بالحرارة، و تحبس الحرارة داخل الجسم بشكل أكبر.
وأشارت أمين إلى أنه إذا اضطرت الفتاة لإرتداء هذه الأنواع من الأقمشة فيجب ان تفصلها عن جلدها بقطعة من الملابس المصنوعة من القطن، وذلك حتى لا تلامس الجسم مباشرة، وتساهم في تخفيف أضرارها على الجلد.
وقالت يجب على الفتيات ارتداء الملابس الواسعة الفضفاضة في ملابس الصيف؛ حيث أنها تضفي اناقة وشياكة لا توصف في هذه الأجواء، بالإضافة إلى أنها تتغلب على حرارة الجسم الناتجة عن ارتفاع درجة الحرارة العالية في فصل الصيف.
أما بالنسبة للأحذية التي تتناسب مع فصل الصيف، فأوضحت أمين أنه يفضل ارتداء الأحذية المفتوحة، مثل الصنادل والابتعاد عن ارتداء الأحذية المقفولة طوال، وذلك لما تتسبب به من مشاكل في القدم.