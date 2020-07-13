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أخبار العالم

فوتشي يكشف سبب ارتفاع إصابات كورونا الحاد في أمريكا

الإثنين 13/يوليه/2020 - 11:45 م
أنتوني فوتشي
أنتوني فوتشي
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رويترز
أكد الدكتور أنتوني فوتشي، مدير المعهد الوطني للأوبئة والأمراض المعدية بأمريكا، أن السبب وراء الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات الجديدة بالبلاد، هو عدم إغلاق البلاد بشكل كامل.

وقال فوتشي "لم نطبق العزل العام بالكامل. نحن بحاجة إلى التراجع بضع ياردات. صحيح أنه لا يمكننا أن نغلق إلى الأبد، لكن من الممكن أن نغلق وبعد ذلك نفتح تدريجيًا".

وكان ترامب قد انتقد خبراء الصحة في حكومته الذين يقودون طريقة تعامل الحكومة الأمريكية مع تفشي فيروس كورونا، فيما تشهد علاقته مع كبير أطباء الأمراض المعدية توترا.

وأعلنت جامعة جونز هوبكنز أن الولايات المتحدة سجلت أكثر من 3.3 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا و135 ألف حالة وفاة على الأقل حتى اليوم، الاثنين.
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