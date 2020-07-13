الدوري الإيطالي.. إنتر ميلان يصعد للمركز الثاني بعد الفوز على تورينو

فاز إنتر ميلان على نادي تورينو، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لبطولة الدوري الإيطالي.





سجل بيلوتي الهدف الأول لتورينو في الدقيقة 17 بعد خطأ من السلوفيني سمير هاندانوفيتش حارس مرمى إنتر، حيث سقطت الكرة من يده، ليضعها بيلوتي في الشباك.





وفي الشوط الثاني ومع الدقيقة 48، سجل الإنجليزي أشلي يونج هدف التعادل لإنتر بعد متابعة لرأسية زميله الأرجنتيني لوتارو مارتينيز.





وفي الدقيقة 51، أحرزا لأوروجواياني دييجو جودين الهدف الثاني للنيراتزوري من ضربة رأس رائعة، أعقبه لوتارو مارتيينيز بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 61، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، ارتطمت بأحد مدافعي تورينو.





وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد نادي إنتر للنقطة 68 في المركز الثاني، بينما توقف رصيد نادي تورينو عند النقطة 34 في المركز السادس عشر.