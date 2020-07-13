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مرأة

مع زوجها.. ديميت اوزديمير تبهر متابعيها بإطلالة ساحرة

الإثنين 13/يوليه/2020 - 11:56 م
ديميت اوزديمير
ديميت اوزديمير
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آية التيجي
نشرت الممثلة التركية ديميت اوزديمير، صورة جديدة عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت بإطلالة كلاسيكية ساحرة مع زوجها، وهو ما دفع متابعيها إلى إبداء إعجابهم.

وارتدت ديميت اوزديمير جاكيت بدلة طويل باللون السكري الناعم بأكمام طويلة، واختارت تحته توب باللون السكري من الحرير، وبنطال بنفس لون الجاكيت، لتبرز من رقة وجمال إطلالتها .


ورفعت ديميت اوزديمير شعرها إلى الوراء بطريقة ناعمة وجذابة مع ترك خصلات شعرها منسدلا على ظهرها، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.

وأكملت ديميت اوزديمير بماكياج، اكتفت فيه بوضع أحمر شفاه باللون الموف الهادئ، مع وضع الآي شادو باللون الموف الناعم وقامت بوضع الآي لاينر والكحل الأسود لتبرز من جمال عينيها.

ولم تتكلف ديميت اوزديمير في ارتداء الاكسسورات، حيث اكتفت بإرتداء قرطين ناعمين باللون الذهبي الناعم بشكل مختلف .

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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